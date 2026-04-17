高齢になっても「自分の口」で食べるには―日々積み重ねたい取り組みと専門家のサポート

誤嚥性肺炎の予防には、日々の積み重ねが重要です。生活習慣の見直しや口腔ケア、専門職によるサポートを取り入れることでリスクを抑えられます。本章では、長期的に嚥下機能を維持するための実践方法を紹介し、健康的な生活を支えるポイントを解説します。

監修医師：

松本 学（きだ呼吸器・リハビリクリニック）

兵庫医科大学医学部卒業 。専門は呼吸器外科・内科・呼吸器リハビリテーション科。現在は「きだ呼吸器・リハビリクリニック」院長。日本外科学会専門医。日本医師会認定産業医。

誤嚥性肺炎の予防と嚥下機能の維持―長期的な視点での取り組み

誤嚥性肺炎を予防し、嚥下機能を維持するためには、日常生活での継続的な取り組みが欠かせません。長期的な視点で実践できる方法を紹介します。

生活習慣の見直し

全身の健康状態を良好に保つことは、嚥下機能の維持にもつながります。バランスの取れた食事で栄養状態を保ち、適度な運動で筋力を維持することが大切です。特に、首や肩の筋肉、舌や口の周りの筋肉を使う活動は、嚥下機能の維持に役立ちます。

口腔内の健康を保つことも重要です。定期的な歯科受診で、歯周病の治療や入れ歯の調整を行い、口腔機能を維持します。毎食後の歯磨きや、舌のケアを習慣化し、口腔内の細菌を減らすことで、誤嚥した際の肺炎リスクを下げることができます。

十分な水分摂取も忘れてはなりません。唾液の分泌を保つためには、適切な水分補給が必要です。ただし、むせやすい方は、一度に大量に飲むのではなく、少量ずつこまめに飲むようにします。とろみをつけた飲み物を利用することも有効です。

定期的な評価と専門的なサポート

嚥下機能は徐々に変化するため、定期的に評価を受けることが望ましいとされています。かかりつけ医や歯科医師に相談し、嚥下機能のスクリーニングを受けることで、変化を早期に発見できます。必要に応じて、嚥下造影検査や嚥下内視鏡検査などの詳しい検査を受けることもできます。

言語聴覚士による嚥下訓練を受けることも効果的です。個々の嚥下機能に合わせた訓練プログラムを提供してもらい、継続的に実践することで、機能の維持や改善が期待できます。訓練には、間接訓練と直接訓練があります。間接訓練は食べ物を使わずに行う筋力トレーニングや発声練習で、直接訓練は実際に食べ物を使って行う嚥下練習です。

管理栄養士からは、嚥下機能に合わせた食事内容や調理方法のアドバイスを受けることができます。栄養状態を評価し、適切なカロリーや栄養素を摂取できるような食事計画を立てることも重要です。必要に応じて、栄養補助食品を利用することもあります。

まとめ

誤嚥性肺炎は、早期発見と適切な対処により予防できる疾患です。日常生活での小さな変化に気づき、専門家のサポートを受けながら嚥下機能を維持していくことが、健やかな生活を送るための鍵となります。食事は生活の楽しみの一つでもありますので、安全においしく食べられる工夫を続けていきましょう。気になる症状がある場合は、早めに医療機関を受診し、適切な評価と指導を受けることをおすすめします。

参考文献

厚生労働省「高齢者の口腔と摂食嚥下の機能維持・向上 のための取組に関する調査」

日本呼吸器学会「誤嚥性肺炎」

日本摂食嚥下リハビリテーション学会「摂食・嚥下障害の評価（簡易版）」