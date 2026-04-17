5月22日に日米同時公開される『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のファイナル予告と新アートが公開された。

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本作は、“孤高の賞金稼ぎ”マンダロリアンと、強力なフォースを秘めた幼い孤児グローグーの物語。2019年の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりに『スター・ウォーズ』が映画館に帰ってくる。

キャスリーン・ケネディに代わり、ルーカスフィルムの社長に就任したデイヴ・フィローニが製作総指揮を務め、『アイアンマン』のジョン・ファヴローが監督を務める。ドラマシリーズ『マンダロリアン』に続き、ペドロ・マスカルが主人公のマンダロリアンを演じる。

舞台は『スター・ウォーズ エピソード6／ジェダイの帰還』の後。ダース・ベイダーの死後、帝国は崩壊し銀河に平和は訪れるはずだったのだが、新共和国の統治は銀河の隅々まで手が届かず、分散した帝国軍の残党や無法者がのさばり混沌としていた。“我らの道”を合言葉に厳しい掟に従いながら、どんな仕事も完璧に遂行する孤高の賞金稼ぎマンダロリアン。そして、強大なフォースの力を秘めた、いたずら好きで食いしん坊なグローグー。父子を超えた固い絆で結ばれた二人が、帝国の復活を狙う新たな戦争を防ぐための依頼を新共和国から受け、驚くべき運命に立ち向かう。

公開された映像は、森の中でグローグーが瞑想をする姿や、帝国の残党に立ち向かう準備をするマンダロリアンの様子から映し出される。そして、あの「帝国のマーチ」が静かに鳴り響く中、武器を取るスノートルーパーやバトルドロイドたち、不気味に佇むハット・ブラザー、ハット・シスターなど、冒頭から『スター・ウォーズ』らしさ全開のシーンが描き出されている。さらに「スター・ウォーズのテーマ」とともに、戦闘機Xウイングが隊列飛行する様子や、「反乱軍の希望を受け継ぐ」と語るシガニー・ウィーバー演じるウォード大佐の反乱軍お馴染みのパイロットスーツ姿も初お披露目。また、小さな身体のアンゼラ人と、グローグーとのかわいらしいやり取りも映し出されている。

そして、マンダロリアンが乗る宇宙船レイザー・クレストがハイパードライブするシーン、マンダロリアンとグローグーが二足歩行型の戦闘ビークルAT-RTに跨り、巨大な四足歩行型戦闘ビークルAT-ATの足元を駆け抜けていくシーンなどアクション要素が盛り沢山となっている。さらに、マンダロリアンとグローグーの親子のような絆を感じさせるエモーショナルな内容も。

映像の後半には、迫りくる帝国の残党からグローグーを逃がすため1人で敵を食い止めようと、親としてマンダロリアンがグローグーを守るような描写や、一方で大型ドロイドと戦うマンダロリアンの手助けをするように、小さい身体を活かしドロイドの部品を壊して無力化するなど、グローグーが決して守られるだけの存在ではなく、マンダロリアンと肩を並べて戦う“頼れる相棒”へと成長していることが伺える。そして「親は子を守る。そして……子は親を守る」という普遍的な親子の在り方を示すようなマンダロリアンのセリフとともに、グローグーがマンダロリアンらしき手を握るシーンが描かれている。

最後には壮大な本作のテーマ曲に乗せ、2人が颯爽と敵を倒していく場面や、マンダロリアンの「我らの道」という言葉に合わせ、グローグーが暗い洞穴の中から光差す先へ向かおうと立ち上がる、凛々しい後ろ姿も。固い絆で結ばれたマンダロリアンとグローグーに待ち受ける壮大な冒険が、銀河の未来を大きく動かすのか。

あわせて公開された新アートでは、フォースの修業をするかのように“禅”を組んだグローグーの姿が描かれている。

（文＝リアルサウンド編集部）