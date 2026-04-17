恥ずかしながら、年金からも税金や保険料が天引きされることを初めて知りました。詳しい内訳を教えてください。

年金から天引きされる主な項目

年金から差し引かれるお金は主に税金と社会保険料です。具体的には所得税、住民税、介護保険料、そして後期高齢者医療保険料などが該当します。これらは自動的に差し引かれるため、振り込まれる金額は額面より少なくなります。



所得税の仕組み

年金は雑所得として扱われるため、一定額を超えると所得税が課税されます。ただし、公的年金等控除があるため、すべての人に課税されるわけではありません。年齢や年金額によって控除額が異なり、それを超えた部分に対して税金がかかります。支給時には源泉徴収としてあらかじめ差し引かれます。



住民税の負担について

住民税は前年の所得に基づいて計算されます。年金収入が一定以上ある場合、住民税も課税対象となります。多くの場合、年金からの特別徴収という形で天引きされるため、自分で納付する手間はありません。ただし、自治体によって細かな条件が異なる場合があります。



介護保険料の天引き

65歳以上になると、介護保険料の支払いが必要になります。この保険料も年金から差し引かれる仕組みになっています。所得に応じて段階的に金額が決まるため、年金額が多いほど負担も大きくなる傾向があります。



後期高齢者医療保険料とは

75歳以上になると後期高齢者医療制度に加入し、その保険料も年金から天引きされます。医療費の自己負担を支える重要な制度であり、こちらも所得に応じて保険料が決まります。対象となると自動的に切り替わるため、事前に把握しておくことが大切です。



天引きされる条件に注意

これらの税金や保険料は、すべての人が必ず天引きされるわけではありません。例えば年金額が一定以下の場合や、条件によっては納付書での支払いになるケースもあります。また、扶養状況や他の収入によっても負担額は変わるため、自分の状況を確認することが重要です。



天引き額を把握する方法

実際にどれくらい差し引かれているかを確認するには、日本年金機構から送付される「年金振込通知書」や「年金額改定通知書」をチェックすることが有効です。これらの書類には、支給額だけでなく控除されている税金や保険料の内訳も記載されています。

また、確定申告や住民税の通知書を確認することで、年間の負担額を把握することもできます。事前に内容を理解しておくことで、想定外の手取り減少を防ぐことにつながります。

さらに、収入状況に応じて控除の見直しを行うことも重要です。例えば扶養控除や医療費控除などを適用することで、税負担が軽減される可能性があります。必要に応じて税務署や自治体に相談し、自分に合った対策を検討することで、より安心して年金生活を送れます。



まとめ

年金は満額がそのまま受け取れるわけではなく、所得税や住民税、各種保険料が差し引かれます。こうした仕組みを事前に理解しておくことで、実際の手取り額を把握しやすくなります。老後の資金計画を立てる際には、天引きされる項目も含めて考えることが大切です。



出典

日本年金機構 年金から介護保険料・国民健康保険料（税）・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー