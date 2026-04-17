【アンタレスＳ2026】５枠が４年連続好走中!? 過去10年の傾向からわかる攻略ポイント

攻略POINT

【ＯＰ特別組】前走３着以内の馬に連続好走の期待

21～24年にＯＰ特別として行われた（20年以前は３勝クラス）名古屋城Ｓ組が［1・2・1・6］と好成績。

好走馬４頭はすべて前走３着以内で、うち３頭が連続連対。

25年は同名レースが無かったが、同じ中３週のレース間隔でダート1800Мの阪神・レグルスＳの好走馬にも要注意。

【年齢】人気で頼れる４歳馬 穴候補は５歳以上

４歳馬［2・3・2・20］、５歳馬［3・3・2・27］、６歳馬［3・3・5・38］。

連対率では若い方が好成績だが、４歳馬の３着以内７頭中５頭が①②人気なのに対し、５歳馬は８頭中７頭、６歳馬は11頭中８頭が③人気以下で、２桁人気３頭も含む。

人気薄を狙うなら５歳以上から。

【枠順】４年連続好走中！ ５枠に注目

阪神ダート1800Мはスタート直後に坂があり、１コーナーまでは約300М。先行争い激化により若干だが内枠の成績が見劣る。

理由はそれだけではないが、５枠が［4・2・1・13］で22年以降４年連続馬券圏内継続中。

３着以内７頭は①③⑥⑬④⑤⑩人気で配当妙味も見込める。

アンタレスステークス 過去10年のデータ

【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2026年度版』