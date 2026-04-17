怒りや悲しみの中にある感情を知る「本当は何を怖がっているのか」を自分に問いかける習慣【感情を手放してラクになる デトックス・ジャーナリング】

いつも疲れているのは、心に溜まった闇や影のせい？

心の「本音」と「 防衛反応」

私たちの感情は、出来事に対して直感的に感じる「一次感情」と、それに反応して表れる「二次感情」の二層構造になっています。

一次感情（本音）とは、悲しみ、寂しさ、不安など、傷つきやすい本音の感情です。一方、二次感情（反応）とは、怒りや焦燥感（焦り）のように、その繊細な一次感情を守るための「防衛反応」として表れる激しい感情です。

表面に出る激しい怒りや、じっとしていられないほどの焦燥感は、実は心がこれ以上傷つかないようにする防衛手段にすぎません。その根っこには、必ずトラウマとなって固まっている心の痛み（一次感情）が隠れています。外に出る「怒り」の奥には「もっとわかってほしかった」という悲しみが、内に秘める「不安」の奥には「独りになるのが怖い」という寂しさや無力感が潜んでいるのです。

ですから、表面的な感情に振り回されず、「その奥にある本当の気持ちは何だろう？」と問いかけることが大切です。「怒りの下で、本当は何に悲しんでいるのだろう？」「不安の奥で、本当は何を怖がっているのだろう？」と自分自身に問いかけてみましょう。それが、あなたをしばっている枠を解き放ち、鏡の中の世界を変えていくカギとなります。

嫉妬の奥には本当の感情が潜んでいる

私たちの心を激しく揺さぶる「嫉妬」も、大切な本音を隠している二次感情のひとつです。誰かをうらやましく思ったり、相手の成功を素直に喜べなかったりするとき、そのトゲトゲとした感情の奥には、「本当は自分もあんなふうになりたい」という純粋な憧れや、「自分は不十分だ」という無価値感、「置いていかれるのが悲しい」という孤独感などの一次感情が潜んでいます。

嫉妬というベールを１枚はがしてみれば、そこにはあなたが本当に求めているもの（本音）が、確かに潜んでいます。 相手に対して「ずるい」と感じる部分は、あなたが「本当は自分に許可してあげたいこと」であり、あなたが「自分の人生に足りない」と切望していることなのです。

嫉妬の気持ちがわいてきたら、「私は、あの人の何に反応しているのだろう？」「私が本当に手に入れたい感情は何だろう？」と、その奥に潜む一次感情を見つめてみましょう。

ドロドロとした嫉妬を、自分の本当の願い（本音）を見つけるための原動力へと変換していくこと。それもまた、自分らしく生きるための大切なプロセスなのです。

POINT

表に出る激しい怒りや嫉妬の奥には、別の感情があるはず。

「本当は何がつらいの？」と自分にたずねてみよう。

【出典】『感情を手放してラクになる デトックス・ジャーナリング』著：長沼睦雄

【著者紹介】

長沼睦雄（ながぬま・むつお）

十勝むつみのクリニック院長・精神科医。昭和31年生まれ。北海道大学医学部卒業後、脳外科研修を経て神経内科を専攻し、北海道大学大学院にて神経生化学の基礎研究を修了。その後、障害児医療分野に転向し、道立札幌療育センターにて14 年間児童精神科医として勤務。平成20 年より道立緑ヶ丘病院精神科に転勤し児童と成人の診療を行う。平成28 年に帯広にて十勝むつみのクリニックを開院。急性期の症状を対症療法的に治療する西洋医学に疑問を感じ、HSP・アダルトチルドレン・神経発達症・発達性トラウマ障害・慢性疲労症候群などの慢性機能性疾患に対し、「脳と心と体と食と魂」をつなぐ根本治療を目指す統合医療に取り組んでいる。

『敏感すぎて生きづらい人の 明日からラクになれる本』『繊細で敏感でも、自分らしくラクに生きていける本』（共に永岡書店）、『子どもの敏感さに困ったら読む本』『10 代のための疲れた心がラクになる本』（共に誠文堂新光社）、『その、しんどさは「季節ブルー」』（日本文芸社）など著書多数。