カビやヌメリはNG！バスルームが汚れていると運気アップを妨げてしまう理由とは？【ヤバい風水】

カビやヌメリはNG！バスルームが汚れていると運気アップを妨げてしまう理由

ヤバい！カビやヌメリのあるバスルーム

お風呂のバスタブは磨いてピカピカにするのが吉

日々の疲れや汚れを流すバスルームは心身を浄化する場所。

そんなバスルームがカビやヌメリで汚れているのはNG。

バスタブも常にお掃除してピカピカの状態にしておくことが運気アップのためには大切です。

最後にお風呂のお湯を流すのと一緒に洗剤でササっと洗い、最後に水分を拭き取るようにすると、バスタブはもちろん浴槽全体の湿気も防げます。

燻煙（くんえん）式のカビを防げる薬剤などを使うのもよい方法です。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヤバい風水』

著者：愛新覚羅ゆうはん 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

開運ライフスタイルアドバイザー (占い・風水)、作家、デザイナー 中国黒龍江省ハルビン生まれ。映画「ラスト・エンペラー」で知られる清朝の皇帝・愛新覚羅一族の流れをくむ。5歳のときに来日し、桑沢デザイン研究所を卒業後、北京大学に留学。帰国後は、アパレル企業の広報宣伝などを経て、幼少期から備わっていた透視能力に加えタロットや占星術なども生かし占い・風水師としても活動。当初鑑定していた医療・教育関係の間で話題となり、15年で延べ2万人以上を鑑定(2019年時点)。文章を書くのが好きで執筆活動にも勤しみ、デザイナーとしてのプロデュース開運アパレルブランド『Ryujyu~龍樹~』や、2021年より陶芸上絵付け作家として『水鏡~MIKKAMI~ 』も手がけるなど、多岐にわたって活動している。