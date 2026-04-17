「何やら可愛い子を連れてますね…」45歳でちいかわにハマったディーン・フジオカ、“カニちゃん”連れたオフショット披露され「可愛すぎ」「お気に入りかな？」
俳優のディーン・フジオカ（45）が15日、自身のスタッフ公式Xに登場。最新の“ちい活”ショットが公開された。
【写真】「何やら可愛い子を…」“カニちゃん”を連れたオフショットが披露されたディーン・フジオカ
人気キャラクター「ちいかわ」にハマったことを告白し、自身やスタッフの公式SNSでもたびたび、ちいかわグッズを手にするオフショットを公開してきたディーン。今回は、「撮影終わりの藤岡さん 何やら可愛い子を連れてますね…」とのコメントとともに、上下デニム姿のディーンの腰のあたりに、ちいかわファンの間では“カニちゃん”の愛称で親しまれる人気キャラ「古本屋」のマスコットをぶら下げ、エレベーター前に立っている写真が投稿された。
ファンからは「可愛すぎ」「カニちゃん連れてる お気に入りかな？」「あははは」「カニちゃんのタグを取らないところがさすがです」「ちいかわ順調に増えてますね」「カニちゃんつけてるでぃーんさん幸せそうなお顔」「ディーンさんのちいかわ愛が伝わってきます」などのコメントが寄せられている。
【写真】「何やら可愛い子を…」“カニちゃん”を連れたオフショットが披露されたディーン・フジオカ
人気キャラクター「ちいかわ」にハマったことを告白し、自身やスタッフの公式SNSでもたびたび、ちいかわグッズを手にするオフショットを公開してきたディーン。今回は、「撮影終わりの藤岡さん 何やら可愛い子を連れてますね…」とのコメントとともに、上下デニム姿のディーンの腰のあたりに、ちいかわファンの間では“カニちゃん”の愛称で親しまれる人気キャラ「古本屋」のマスコットをぶら下げ、エレベーター前に立っている写真が投稿された。
ファンからは「可愛すぎ」「カニちゃん連れてる お気に入りかな？」「あははは」「カニちゃんのタグを取らないところがさすがです」「ちいかわ順調に増えてますね」「カニちゃんつけてるでぃーんさん幸せそうなお顔」「ディーンさんのちいかわ愛が伝わってきます」などのコメントが寄せられている。