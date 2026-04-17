最新シリーズ『ウルトラマンテオ』7・4スタート 惑星「H12」生まれの青き巨人 主人公は光石イブキ 演じるのは岩崎碧
円谷プロダクションは、新テレビシリーズ『ウルトラマンテオ』を、テレ東系6局ネットで7月4日午前9時からの地上波放送を皮切りに多言語での同時期放送・配信することを発表した。
【動画】最新シリーズ『ウルトラマンテオ』の特報PV
今年7月10日に誕生から60年をむかえるウルトラマンシリーズから新たなテレビシリーズ作品が登場する。ウルトラマンシリーズ60周年記念作品となる本作は「故郷の星を失った独りぼっちの青き巨人」の物語。一人の宇宙人がヒーローとして成長する様子を描きつつ、ウルトラマンシリーズの普遍的な題材でもある「人とウルトラマン・怪獣・宇宙人。種の異なる者同士が、疑念・反発を乗り越えて違いを受け入れ、手を携えていく姿」を新たな視点で描く特撮ドラマとなる。
物語の主人公で、地球にやってきたテオの地球上の姿「光石イブキ」を演じるのは俳優の岩崎碧（21）となる。2024年、若手俳優の登竜門「私の卒業」プロジェクトに参加。1000人以上の応募者の中から、 厳しい選考を経て第6期メンバーに選出され、俳優としての第一歩を歩み始めた。2025年、同プロジェクトの第6期映画作品で初出演、俳優デビュー。また「ヒーローになりたい」という強い想いから射止めた本作の主演でテレビドラマ初主演を果たす。
■岩崎碧コメント
光石イブキを演じます岩崎碧です。幼少期、ウルトラマンゼロに目を輝かせていた自分にとって60周年という節目の年に「ウルトラマン」 に変身できることをとても幸せに思います。
次は自分自身が憧れの的になり、見てくれる全ての人に勇気や希望を与えたいという強い思いで、持てる力の全てを『ウルトラマンテオ』に注ぎ込みました。僕自身、人としても俳優としてもまだまだ未熟者ですが光石イブキとウルトラマンテオと共に成長していきたいです！
孤独だった光石イブキが、ウルトラマンテオが、世界中の人に愛されますように。
■『ウルトラマンテオ』作品紹介
宇宙のどこかにある惑星「H12（エイチワンツー）」 。地球によく似たその惑星はある時、異星からやってきた宇宙怪獣たちの襲撃を受ける。やがて惑星が崩壊、滅亡する中、地球へ逃げのびた一人の宇宙人がいた。「テオ」―、やがて「ウルトラマン」へと成長する独りぼっちの宇宙人。
彼は明心大学獣医学部獣医学科三年生 光石イブキとして、地球の常識になじめないながらも、愛する動物たちと心を通わせ穏やかな大学生活を過ごしていた。
しかし、自身の故郷を滅ぼした宇宙怪獣が突如として襲来、地球に危機が訪れる。「守りたい」という強い想いが過去の記憶に怯える心を奮い立たせた時、まばゆい光がイブキの姿を、青き光の巨人へ変身させる！
■主人公【光石イブキ】
宇宙のどこかにある、惑星「H12（エイチワンツー）」で生まれた宇宙人。あるとき異星からやってきた怪獣たちの襲撃により故郷を失い、地球へ逃れ、明心大学獣医学部獣医学科の大学三年生 光石イブキとして暮らしている。地球の常識になれず、時折トンデモ行動をとってしまうことも。
優しく穏やかな性格であまり闘いを好まないが、目の前の命を危機から救うため巨人の姿に変身する。
怪獣や宇宙の脅威に立ち向かいながら、自身の“闘う覚悟”に向き合い「ウルトラマン」へと成長していく。
■テオクリスター
イブキがウルトラマンテオに変身する時に使う銀色のアイテム。故郷の惑星「H12」の誰しもが生まれた時に授かる貴重な鉱石が中に収められており、この鉱石が発する光で、青き巨人の姿へと変身することができる。
イブキにとってお守りのような大切な存在でもある。
■ウルトラマンテオのデザインについて／デザイナー後藤正行氏コメント
ウルトラマンテオは主人公の大学生が変身する「等身大のヒーロー」であることを意識しています。
一歩ずつヒーローとして成長していく物語なので親しみを持てるデザインでありながら、ウルトラマンらしいカッコ良さとのバランスにこだわりました。
テオは、きっとみなさんの友だちになれると思います！気に入っていただけるとうれしいです。
【動画】最新シリーズ『ウルトラマンテオ』の特報PV
今年7月10日に誕生から60年をむかえるウルトラマンシリーズから新たなテレビシリーズ作品が登場する。ウルトラマンシリーズ60周年記念作品となる本作は「故郷の星を失った独りぼっちの青き巨人」の物語。一人の宇宙人がヒーローとして成長する様子を描きつつ、ウルトラマンシリーズの普遍的な題材でもある「人とウルトラマン・怪獣・宇宙人。種の異なる者同士が、疑念・反発を乗り越えて違いを受け入れ、手を携えていく姿」を新たな視点で描く特撮ドラマとなる。
■岩崎碧コメント
光石イブキを演じます岩崎碧です。幼少期、ウルトラマンゼロに目を輝かせていた自分にとって60周年という節目の年に「ウルトラマン」 に変身できることをとても幸せに思います。
次は自分自身が憧れの的になり、見てくれる全ての人に勇気や希望を与えたいという強い思いで、持てる力の全てを『ウルトラマンテオ』に注ぎ込みました。僕自身、人としても俳優としてもまだまだ未熟者ですが光石イブキとウルトラマンテオと共に成長していきたいです！
孤独だった光石イブキが、ウルトラマンテオが、世界中の人に愛されますように。
■『ウルトラマンテオ』作品紹介
宇宙のどこかにある惑星「H12（エイチワンツー）」 。地球によく似たその惑星はある時、異星からやってきた宇宙怪獣たちの襲撃を受ける。やがて惑星が崩壊、滅亡する中、地球へ逃げのびた一人の宇宙人がいた。「テオ」―、やがて「ウルトラマン」へと成長する独りぼっちの宇宙人。
彼は明心大学獣医学部獣医学科三年生 光石イブキとして、地球の常識になじめないながらも、愛する動物たちと心を通わせ穏やかな大学生活を過ごしていた。
しかし、自身の故郷を滅ぼした宇宙怪獣が突如として襲来、地球に危機が訪れる。「守りたい」という強い想いが過去の記憶に怯える心を奮い立たせた時、まばゆい光がイブキの姿を、青き光の巨人へ変身させる！
■主人公【光石イブキ】
宇宙のどこかにある、惑星「H12（エイチワンツー）」で生まれた宇宙人。あるとき異星からやってきた怪獣たちの襲撃により故郷を失い、地球へ逃れ、明心大学獣医学部獣医学科の大学三年生 光石イブキとして暮らしている。地球の常識になれず、時折トンデモ行動をとってしまうことも。
優しく穏やかな性格であまり闘いを好まないが、目の前の命を危機から救うため巨人の姿に変身する。
怪獣や宇宙の脅威に立ち向かいながら、自身の“闘う覚悟”に向き合い「ウルトラマン」へと成長していく。
■テオクリスター
イブキがウルトラマンテオに変身する時に使う銀色のアイテム。故郷の惑星「H12」の誰しもが生まれた時に授かる貴重な鉱石が中に収められており、この鉱石が発する光で、青き巨人の姿へと変身することができる。
イブキにとってお守りのような大切な存在でもある。
■ウルトラマンテオのデザインについて／デザイナー後藤正行氏コメント
ウルトラマンテオは主人公の大学生が変身する「等身大のヒーロー」であることを意識しています。
一歩ずつヒーローとして成長していく物語なので親しみを持てるデザインでありながら、ウルトラマンらしいカッコ良さとのバランスにこだわりました。
テオは、きっとみなさんの友だちになれると思います！気に入っていただけるとうれしいです。