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12人産んだ助産師HISAKOが語る“子育ての面白さ”「クスッと笑って乗り切ろう」視聴者からの爆笑エピソード

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が「【爆笑】みんなの子育てエピソード大公開！」と題した動画を公開した。動画では、助産師のHISAKOさんが視聴者から募集した「子育て中のクスッと笑える話」を次々と紹介。「ご飯粒かと思ったら鼻くそだった」など、予測不能な子どもの行動に大爆笑する姿が収められている。



動画の冒頭、HISAKOさんは毎日子育てに奮闘する親たちへ「本当にありがとう」と感謝を伝え、「子育てなんかやってられへんわ、ってなる前にクスッと笑おう」と呼びかけ、視聴者から寄せられたエピソードを読み上げ始めた。



印象的なエピソードとして、生後7ヶ月の弟がギャン泣きした際、3歳の姉が「ブリンバンバンボン」と泣き声より大きな声で歌って泣き止ませたという話が登場。HISAKOさんは「子どもってよく見てるし、発想が面白い」と感心した様子を見せた。



また、6歳の長男が女の子から手紙をもらい、ウキウキで読んでみると「妹のあかりちゃんかわいいね」とだけ書かれており、激怒したエピソードも紹介。HISAKOさんは「男心なりに期待したんかな」と笑いながら、「女の子ももうちょっと男心を考えてあげな」とツッコミを入れた。



さらに、スーパーで逃げ回る1歳の息子を必死に追いかける母親に対し、すれ違ったおばちゃんが「逃げろ逃げろ！」と息子を応援したというエピソードでは、「私も応援してほしかった」という母親の嘆きに共感しつつ、「こういう社会になったらすごい子育てしやすくなるのにな」と笑顔で語った。そして、娘の口元についていたご飯粒を食べてみたら「鼻くそだった」という衝撃的なオチには手を叩いて大爆笑。「これいい教訓ですね」とユーモア交じりにまとめた。



動画全体を通して、子育ての苦労も笑いに変えてしまう親たちの逞しさと、それに共感し大らかに包み込むHISAKOさんの優しさが伝わってくる。思い通りにいかない育児の日々も、視点を変えれば愛おしいエピソードの宝庫であることを教えてくれる心温まる内容となっている。