AIが「使えるかどうか」は、人間側の「使い方」で決まります。

そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍 『AIを使って考えるための全技術』 が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「AIと、こうやって対話すればいいのか！」「値段の100倍の価値はある！」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

AIを使って「切り口の異なる発想」をする

AIを仕事の効率化や自動化だけに使うのは少々もったいない。

アイデア発想や問題解決といった「頭を使う作業」にもAIは活用できる。

ただし、適当な聞き方をしても質の良い回答は得られない。

ロクでもない回答が返ってきてしまうときには、人間側の質問（プロンプト）が適切でないことがほとんどだ。

たとえば、自分とは異なる多様な切り口で発想することにも、AIは活用できる。

それが、『AIを使って考えるための全技術』で紹介されている技法「9つの型」だ。

そのプロンプトが、これだ。

必ず押さえておきたい王道の発想法「SCAMPER法」

「アイデアを出したいのに、どこから考えればいいかわからない」

そんな悩みはないだろうか。

そんな人の役に立つ、SCAMPER法という有名な発送法がある。

Substitute（代替）、Combine（結合）、Adapt（適用）、Modify（修正）、Magnify/Minify（拡大/縮小）、Put to other use（置き換え）、Eliminate（削除）、Rearrange（並べ替え）、Reverse（逆）と、発想するための複数の視点が列挙されている。

これらの頭文字をまとめて、「SCAMPER法」と呼ばれている。

しかし、いざ使おうとすると「どれから試せばいいのか」と迷ってしまうことも多い。視点が多いほど、かえって思考が止まってしまうのである。

とはいえ、すべての視点を自力で順番に検討するのは手間がかかる。とくに、問題解決やアイデア発想のように答えが一つではないテーマでは、発想の幅を広げること自体が難しくなる。

そこで使えるのが、このSCAMPER法をAIで実践する技法「9つの型」。

この聞き方をすると、AIが型に沿って多角的にアイデアを広げてくれる。どこから考えるべきか迷う必要がなくなり、思いもよらなかった方向性も見えてくる。

とくに、組織や人に関する課題など、論理だけでは解決しにくいテーマで効果を発揮する。

「AIを使った新入社員研修のアイデア」を考えてみよう

では、この技法を実践してみよう。

ここでは「AIを使った新入社員研修のアイデア」を例にして考えてみる。

技法「9つの型」のプロンプトを使って、AIにこのように聞いてみた。

さて、AIはどのようなアイデアを出してくるのだろう。

＜AIの回答＞ 〈AIを使った新入社員研修〉を、SCAMPER法に基づいて発想したアイデアを提示します。 S（代替）：何かをAIに置き換える 1. 講師の一部をAIに代替した「AI講師研修」

2. 先輩社員の質問対応をAIチャットに代替

3. ケーススタディ解説をAIが個別生成

4. 研修資料の作成をAIに代替

5. ロールプレイ相手をAIに代替（顧客役AI） C（結合）：AIと何かを組み合わせる 6. AI＋実務課題の「リアル業務型研修」

7. AI＋チーム対抗のアイデア競争研修

8. AI＋日報で「学習ログ自動分析」

9. AI＋OJTで「リアルタイム助言AI」

10. AI＋社内ナレッジで「自社専用AI研修」 A（適用）：別の分野の使い方を適用 11. ゲームのレベル制を適用したAI研修

12. SNSの投稿形式を適用したAI学習

13. クイズ番組形式のAI研修

14. eスポーツ型のAI活用コンテスト

15. コーチング手法をAIに適用した対話型研修 M（修正）：意味・形を変える 16. 研修を「AIと一緒に仕事する体験」に変更

17. 座学を「AI活用ミッション」に変更

18. 課題を「AIを使って最短解決」に変更

19. 評価基準を「AI活用力」に変更

20. 研修資料を「AIで作る教材」に変更 M（拡大・縮小）：規模や頻度を変える 21. 1日集中AI研修（短期集中型）

22. 100日AI活用チャレンジ（長期型）

23. 毎日5分AIトレーニング

24. 週1回AI活用発表会

25. 個人別レベル別AI研修 P（置き換え）：用途や市場を変える 26. 新入社員がAIで研修を設計する

27. 新入社員がAIで先輩に提案する研修

28. 新入社員がAIで会社改善案を作る研修

29. AIで他社の新人と合同研修

30. AIで未来の仕事を設計する研修 E（削除）：不要なものを削る 31. 研修資料を廃止しAI検索型研修

32. 講義を削除しAI実践型研修

33. 評価テストを削除しAI成果物評価

34. 一斉研修を削除し個別AI研修

35. 事前知識を不要にしたAI支援研修 R（並べ替え）：順番や配置を変える 36. 先に実務→AIで振り返り→講義

37. AIで仮説→現場で検証→再学習

38. AIで事前学習→研修は実践のみ

39. 研修前にAIで課題発見

40. AIで自己分析→配属決定 R（逆）：逆転させる 41. 新入社員がAIを使って研修を作る

42. 新入社員が先輩をAIで評価する

43. AIが課題を出し続ける研修

44. AIが上司役になり評価する研修

45. 新入社員がAIで会社の問題を指摘する研修 特に有望なアイデア（ビジネス的に強い） ・AI顧客ロールプレイ研修

・AIリアルタイムOJT支援

・100日AI活用チャレンジ

・AIで会社改善案を作る研修

・新入社員がAIで研修を設計する このあたりは実際に企業導入しやすく、

新入社員のAI活用力と主体性の両方を高められるため、

かなり有望な方向です。

なるほど。

AI研修というテーマに対して、想像以上に踏み込んだ発想が出てきた。

とくに意外性があるのは、「新入社員がAIで研修を作る」「AIが上司役になる」「新入社員がAIで会社の問題を指摘する」といったアイデアだ。

通常、新入社員研修は「教えるもの」という前提で考えがちだが、その前提を崩し、「新入社員が主体になる研修」に転換している点が非常に面白い。

また、「研修資料を廃止する」「講義を削除する」といったアイデアも印象的だ。

AIを導入する発想は多いが、「AIがあるなら従来の研修自体を削る」という方向は、意外と出てきにくい。AI時代の研修のあり方を根本から見直す視点になっている。

さらに、「AI顧客ロールプレイ」「リアルタイムOJT支援」などは、意外性がありながらも実現性が高く、現場に導入したときの効果も想像しやすい。

この「意外性と実用性の両立」が、今回の回答の大きな強みである。

これまでとは違う角度での意見やアイデアを求められた際、ぜひ技法「9つの型」を活用してはいかがだろうか。