木村拓哉が自身のYouTubeに「【木村さ～～ん！】木村拓哉「ロピア」で仕入れをする」を更新した。

（関連：【画像】初めてのロピアを堪能する木村拓哉）

初めて「食生活♥♥（ラブラブ）ロピア」を訪れた木村。最初に案内された青果売り場では、一房15本のキングダムバナナを紹介され「そんな！？ バナナをダースで買うってあんまないですよね？」と驚く。フックに吊るすと日持ちすると言われ、「デニムを収納する時にS字フックに引っ掛けてるんですけど、それでもいいってことですよね？」と独自のアイデアを提案し「勉強になるね」と笑顔を見せた。

次は精肉コーナーへ。80歳過ぎの会長が今も現役で買い付けをしているというみなもと牛のサーロインステーキを試食し、その美味しさに「会長の目利きすげぇ」と目を丸くした木村は、思わずチーフにも「食べた？ うまいよね」と声をかける。そして肉の厚さまでじっくりと吟味し、すき焼き肉をカゴへ。改めて「すごいな、その会長」「そういうオヤジになりたいな。立場がどうなっても現場に立ち続けるってかっこいい」とコメントした。

生魚コーナーでは、スタッフ用に“ほぼ具”な海鮮巻きを大量に購入。お惣菜コーナーでは、パックに大量に詰め込まれた稲荷寿司を発見し、海鮮巻きの合間に食べてもらおうとカゴへ。次にプリンをおすすめされ、「お寿司を食べた後にプリンっていける？」とスタッフに確認し購入。さらに濃厚焼きチーズケーキを紹介され、チーフに「“ほぼ具”いったあとにこれいけますかね？」と聞くと「行けます」と回答。その姿に「この店全体がグルだな」と言い、笑いを誘った。

ここでスタッフ向けに購入してばかりで自分に買っていないことに気づき、小粒納豆を探す木村。韓国海苔タレ納豆が目に入ると「こんなの始めたの？」と驚きの表情を見せ、カゴの中へ。レジで会計を済ませたあとは、「なんか照れちゃう」と言いながら袋詰めをして買い物終了。最後にロピアを初めて体験した感想として「皆さんのモチベーションが高いよね、各セクションの。それがすごいと思った」と語った。

この動画にファンからは「スーパーで買い物するだけで再生回数回るのスターすぎ」「店員さんに対する態度が良すぎてまじ惚れる」「どこでも買える納豆も買ってたのがリアルだったｗ」「ロピアにキムタク！なんか親近感」「バナナ選んでても絵になる漢」などのコメントが寄せられている。

（文＝本 手）