りくりゅうペア、バラエティ初出演でSnow Manと氷上バトル！ 今夜『それスノ』3時間SP
4月17日放送の『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）は、19時からの3時間スペシャル。ゴールデン進出3周年記念「木梨憲武プロデュースSnow Man連れ回しバスツアー」第2弾と、Snow Man×BTSのVとJung KookのコラボSP続編を届ける。
【写真】りくりゅうvsSnow Man！『それスノ』SP場面写真
Snow Manと親交のある木梨憲武が、ガイドとしてスケジュールから行き先、さらにはゲストの仕込みまで“完全プロデュース”してバスツアーに連れて行ってくれる「Snow Man連れ回しバスツアー」企画。
ロケ当日、木梨のサプライズ登場に驚きを隠せないメンバーがバスに乗り込むと、そこには大先輩・生田斗真の姿が…。木梨のムチャブリで、Snow Manと生田で「カリスマックス」を踊る展開に？
Snow Manのためにさまざまなプランを立ててきてくれた木梨。今回も超大物ゲストが続々登場。TBSの番組出演は10年以上ぶりとなる世界的デザイナー・NIGOや、世界的アーティスト、エンターテイナーが続々登場。そして、バラエティー番組初出演となるミラノ・コルティナ五輪金メダリスト・りくりゅうペアとスケートリンクで対決することに。
Snow Man×BTSのVとJung KookコラボSP続編は、スタッフなしの空間で、日韓トップアイドル同士のガチトーク。「グループチャットはある？」「メンバー同士でケンカすることはある？」「プライベートで日本に来る？」など、なかなか普段見ることができない、世界No.1アーティストの意外な素顔が明らかに。
『それSnow Manにやらせて下さいSP』は、TBS系にて4月17日19時放送。
【写真】りくりゅうvsSnow Man！『それスノ』SP場面写真
Snow Manと親交のある木梨憲武が、ガイドとしてスケジュールから行き先、さらにはゲストの仕込みまで“完全プロデュース”してバスツアーに連れて行ってくれる「Snow Man連れ回しバスツアー」企画。
Snow Manのためにさまざまなプランを立ててきてくれた木梨。今回も超大物ゲストが続々登場。TBSの番組出演は10年以上ぶりとなる世界的デザイナー・NIGOや、世界的アーティスト、エンターテイナーが続々登場。そして、バラエティー番組初出演となるミラノ・コルティナ五輪金メダリスト・りくりゅうペアとスケートリンクで対決することに。
Snow Man×BTSのVとJung KookコラボSP続編は、スタッフなしの空間で、日韓トップアイドル同士のガチトーク。「グループチャットはある？」「メンバー同士でケンカすることはある？」「プライベートで日本に来る？」など、なかなか普段見ることができない、世界No.1アーティストの意外な素顔が明らかに。
『それSnow Manにやらせて下さいSP』は、TBS系にて4月17日19時放送。