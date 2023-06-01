中島健人“フルーティス”の圧倒的果実感に驚愕！「ケンティー フルーティー！」

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中島健人が出演するミツカン“フルーティス”の新TVCM「はじめてのフルーティス」篇（15秒）が、4月24日から全国で放送される。

■CMは中島健人の率直な感想や自然な表情を切り取ったドキュメントタッチの映像で構成

本TVCMは、新しい“フルーティス”の特長でもある「お酢の力が引き出す圧倒的な果実感」、そして「しっかりとした甘さがあるのに、後味はすっきりべたつかない」という“ふたつの驚き”をわかりやすく伝えるため、“フルーティス”を初めて飲んだ中島健人の率直な感想や自然な表情を切り取ったドキュメントタッチの映像で構成。

「素直な気持ちで “フルーティス”を味わってほしい」とだけ説明を受けて撮影に臨んだ中島は、その味わいに衝撃を受け、思わず絶句。独創的な視点や豊富なボキャブラリーを駆使した理論的なコメントで知られる中島が言葉を失いかけ、周囲も予想しなかった“素”のリアクションが飛び出してしまう場面など、貴重な瞬間を収めたインパクトたっぷりの映像となっている。

なお本CMおよびメイキング映像が、4月24日に“フルーティス”のブランドサイトで公開される

■CMストーリーと見どころ

シャインマスカットやあまおう、白桃、ざくろをモチーフとしたアート作品を飾り“フルーティス”の世界感を表現したリビングに立つ中島健人が、ハイテーブルの上に用意されたグラスで“フルーティス”を味わう。

TVCM撮影がスタートすると、初めて目にする“フルーティス”のボトルに、中島は「…フルーティス？」と不思議そうな表情を浮かべるが、ひと口味わうとその圧倒的な果実感、そしてすっきりとした後味にビックリ。

「ヤバイくらいフルーティー！」「後味スーって消えてった！」など、リアルなリアクションを連発する中島の“素”の表情が“フルーティス”のおいしさを物語る。

■撮影エピソード

◇ドキュメント的な撮影に備え、リラックス度を高めて臨む中島

“フルーティス”を思わせる爽やかな色合いの衣装でスタジオに登場した中島健人は、撮影前に監督と入念な打ち合わせを行い、「用意したセリフや演技ではなく“フルーティス”をリアルに味わって、スタッフと会話するように率直な感想を話してください」と熱のこもったオーダーを受けると 、「わかりました！ “偶然の産物”を狙うんですね（笑）」と笑顔で快諾。

中島は、よりリラックスした自然な気持ちで撮影に臨むため「この衣装、シャツの袖をまくってもいいですか？」と提案し、軽やかな足取りでカメラの前に立ちスタンバイを完了した。

◇“フルーティス”をソーダ水で割る準備もエンジョイ

テーブルに用意された“フルーティス シャインマスカット”のボトルを手に取った中島は、パッケージをゆっくり眺めながら「初めて見た」「かわいいね～」とまずはデザインが気に入った様子。

「どんな味がするんだろ？」と、カメラの横に立つスタッフに問いかけた中島は「飲んでからのお楽しみです」という返答に対し「じらすね～（笑）」とツッコミを入れ、周囲の笑いを誘うひと幕も。“フルーティス”とソーダ水をグラスに注ぐ場面でも、「作れちゃうね～、自分のオリジナル！」と、味を想像しながら混ぜる割り合いの調整を楽しむ表情が印象的だった。

◇あまりのおいしさに「ケンティー フルーティー！」

自身でつくった“フルーティス シャインマスカット”のソーダ割りを飲むシーンでは、口元にグラスを近付けた瞬間から「いい香り！」とテンションが高まっていた中島。

そっとひと口味わってみると一瞬、言葉を失いながらも「ちょっと待って！ ヤバいくらいフルーティー！」「スーパーデリシャス！」と、やや興奮気味に中島ならではの感想を連発。さらに「今の気持ちをひと言で表現して」と求められた中島は「ケンティー フルーティー！」とインパクトたっぷりの感想を披露し、撮影現場を盛り上げた。

■中島健人 インタビュー

Q：ミツカン“フルーティス”のCMキャラクターに起用された感想をお聞かせください。

中島：CMキャラクターに選んでいただけたことを光栄に思っております。爽やかさや、気分を切り替えてくれるような魅力がとても素敵だと感じています。自分なりにそのよさを表現できれば、と思っています。

Q：新TVCMの撮影を終えた感想をお聞かせください。

中島：今まででいちばんスッキリした自分…つまり“素直な中島健人”を切り取っていただけたCMになってるんじゃないかと思ってます。なんか「スッキリ爽やかケンティー」って感じ（笑）。

Q：今回リニューアルした“フルーティス”を飲んだ率直な感想をお聞かせください。

中島：まずは、とっても驚きました。いちばん感じたのは“フルーティーさ”なんですけど、さらに後味がスッキリしているところで「新感覚だな」って感じています。最初は「お酢だから酸っぱいんだろうな」って予想していたんですけど、全然そんな感じではなくて…“酸味マックス”ではなく、とてもおいしい。後味がス～って抜けていく感じが、素敵で爽やかでオシャレな感じがします。

Q：4種類の“フルーティス”アレンジメニューを試飲・試食して、いちばん気に入ったものを教えてください。

中島：まず“フルーティス シャインマスカット”の水割りは…本当に後味スッキリ、おいしい！ 続いて“フルーティス あまおう”のソーダ割り。う～ん、爽やかなイチゴの香りがする。あまおうを炭酸でいただくっていう楽しさがありますね。

続いて“フルーティス 白桃”のミルク割りです。香りは白桃とミルク共に香ってくる感じですけど、味は…オシャレな甘さが漂う感じ。で、“フルーティス ざくろ”のアイス！ これ…“出会っちゃった”ね（笑）。うまいわ！ ざくろ効くわ～（笑）。ここまでドリンクが続いて、突如「アイス登場！」みたいな“番外編”ではあるんですけど…（いちばんのお気に入りは）アイスです（笑）！

もちろん“シャインマスカットの水割り”も“あまおうのソーダ割り”も、“白桃のミルク割り”もおいしいです。全部オススメするうえでの…アイスです（笑）！ これ、すごい画期的だと思う。アイスを単品で食べることに慣れていたせいか、“フルーティス”を加えることによって一気に世界が変わる。日常、身の回りに存在している食べものに“フルーティス”があるだけで広がりが違う。だから水も炭酸も牛乳も、フルーティスがあると色鮮やかに変わっていく。素晴らしくおいしかったです、すべて！

Q：“フルーティス”を使って作ってみたいと思う、中島さんオリジナルのメニューを教えてください。

中島：“フルーティス シャインマスカット”を冷製パスタに合わせてみたいですね。冷製パスタとかで、ちょっと甘味と酸味がほしい時は“フルーティス シャインマスカット”とかがいいなと思っていて…。たとえばナポリタンだったら“フルーティス あまおう”をちょっと入れてみたら、隠し味になったりするのかもしれないですね。ちょっといま、そこまで考えちゃいました（笑）。

Q：CMや映画、テレビ、アーティスト活動で活躍している中島さん流の気分転換法を教えてください。

中島：フレグランスとか香りでリフレッシュすることも多いですし、運動もよくするんです。筋トレも撮影終わりとかリハ前に行ったりするんですけど、運動後、運動前とか気持ちを切り替えたい時に“フルーティス”を飲んで、いい感じに気分転換して臨みたいなって思いました。

Q：フルーティーで甘く感じられる“フルーティス”が、後味スッキリした味わいになっているように、 中島さんが第一印象と知り合った後で「ギャップがある」と言われたことはありますか？

中島：“アイドル”という立ち位置としては“セクシー”っていう言葉のイメージが強かったり、ロマンチックな“王子”っていうイメージが強いらしいんですけど、仲良くなった方々からは「変な野郎だな」って言われます（笑）。大阪の友だちとかに「変な奴やな、お前。でも好きやで」って言われますね（笑）。「なんで？」って言ったら、「オタクっぽいやんか」みたいな。ボクはけっこう凝り性というか“オタク気質”な部分があるので、そのギャップがあるって自分でも思ってます（笑）。

Q：新CMをご覧になる皆さまへ“フルーティス”のように“甘いのにベタつかない”メッセージをお願いします。

中島：甘いだけじゃなくて、気持ちまでリフレッシュしてくれる“フルーティス”みたいに、みんなの毎日をボクが素敵にするよ！

■関連リンク

“フルーティス”ブランドサイト

https://www.mizkan.co.jp/vinegar-drink/fruity-su/

中島健人 OFFICIAL SITE

https://www.nakajimakento.com/