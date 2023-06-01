プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「温玉のせすき焼き風肉豆腐」 「モヤシのゴマ和え」 「セロリとキュウリの浅漬け」 の全3品。
冬だけでなく一年中食べたい！　大好きなすき焼きをおかず風にアレンジ。さっぱりした小鉢をつけて。

【主菜】温玉のせすき焼き風肉豆腐
甘辛く煮た肉豆腐にはゴボウが合います。温泉卵をのせたらご飯がすすむ！

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調理時間：30分
カロリー：753Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

ゴボウ  1/2本 牛肉  (薄切り)180g
焼き豆腐  1丁
春菊（菊菜）  1/3束
＜調味料＞
  酒  大さじ4
  きび砂糖  大さじ2
  みりん  大さじ2
  しょうゆ  大さじ3
温泉卵  2個

【下準備】

ゴボウはタワシできれいに洗った後、薄くささがきにする。熱湯でゆで、ザルに上げて水気をきる。

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ゴボウは火が通りにくいので、先にゆでて全体の食材の加熱時間に合わせます。
牛肉は長ければ長さ6〜8cmに切る。焼き豆腐はサッと水洗いし、8等分に切る。春菊は長さ4〜5cmに切る。

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【作り方】

1. 鍋に＜調味料＞の材料を入れ、中火にかける。フツフツしてきたら牛肉を入れ、表面の色が変わるまで加熱したら、煮汁を残して取り出す。

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牛肉は一回取り出し、加熱しすぎないことで柔らかくいただけます。
2. (1)の鍋にゴボウと焼き豆腐を加えて中火にかけ、沸騰する前に火を弱めて焼き豆腐が温まるまで蓋をして5〜6分煮る。

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牛肉から出た煮汁も加えてください。豆腐から水が出ますが、それでも水分が足りなかったら水を少々足しましょう。
3. (2)に(1)の牛肉を戻して春菊を入れ、柔らかくなったら火を止める。器に盛って煮汁をかけ、温泉卵をのせる。

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【副菜】モヤシのゴマ和え
練りゴマとすりゴマの両方を使って濃厚な和え衣に。モヤシは水からゆでると、沸騰した頃にちょうどよいゆで具合になります。

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調理時間：10分
カロリー：106Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

モヤシ  1袋
＜和え衣＞
  練り白ゴマ  小さじ1
  きび砂糖  小さじ1
  しょうゆ  小さじ2
  すり白ゴマ  大さじ2

【下準備】

モヤシはたっぷりの水に放ってシャキッとしたら水気をきり、ひげ根を取る。

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【作り方】

1. 鍋にモヤシとかぶるくらいの水を入れ、強火にかける。沸騰したらザルに上げて粗熱を取る。冷めたら絞って水気をきる。

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急いでいるときは流水で冷ましましょう。
2. ボウルに＜和え衣＞の材料を入れて混ぜる。モヤシを入れて和え、器に盛る。

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【副菜】セロリとキュウリの浅漬け
セロリの香りがさわやか。漬ける時間がかかるので、一番先に作り始めましょう。

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調理時間：10分+漬ける時間
カロリー：22Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

セロリ  1/4本 キュウリ  (中)1本 昆布  (刻み)2g
きび砂糖  小さじ1
塩  小さじ1/2

【下準備】

セロリは筋を取り、長さ3〜4cmに切って繊維に沿って薄切りにする。キュウリは両端を切り落とし、幅5mmの斜め切りにする。

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【作り方】

1. 抗菌袋に全ての材料を入れ、上から揉んでしんなりさせる。冷蔵庫で冷やして味をなじませ、器に盛る。

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1時間程度冷やすとより美味しく頂けます。