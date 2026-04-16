二宮和也・山田裕貴・高嶋ちさ子も虜に Mrs. GREEN APPLEライブを訪れた豪華スターたちが語る“ミセス愛”
【モデルプレス＝2026/04/16】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル／以下、ミセス）のスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜』が4月18日より、MUFGスタジアム（国立競技場）にて開幕。圧倒的なパフォーマンス力と、緻密に練り上げられた世界観で、いまや全世代を虜にしている彼らのステージ。常にファンの期待を上回る進化を遂げ、各界から称賛されるそのパフォーマンスは、ファンのみならず数多くの著名人をも惹きつけてやまない。本記事では、近年のライブに訪れた著名人をピックアップして紹介する。
【写真】ミセスファンの人気アイドル
結成10周年を記念した自身初のドームライブ『Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 “Atlantis”』。同公演には、大森元貴と公私ともに親交が深い嵐の二宮和也が来場。楽曲をカバーするなど、以前からファンを公言している二宮は、ラジオ番組「BAY STORM」（bayfm）にて「よかったですね。いいですね。すごく好きでした」と、ライブの余韻に浸った。
また、俳優の山田裕貴もラジオ番組「山田裕貴のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）にて、興奮気味にライブを回想。「いつか僕が主演の作品をやるときに、音楽も主題歌もMrs. GREEN APPLEの皆さんに担当してほしい。それが僕の夢になった」と3人にメールを送ったという熱いエピソードを明かした。
ほかにも、中島健人や赤楚衛二、モーニング娘。’26の牧野真莉愛、野中美希らも駆けつけた。牧野と野中は『ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”』などにも足を運んでおり、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」で「1年で644時間、Mrs. GREEN APPLEさんの曲だけを聴いてた」（野中）と語るほどの熱狂ぶりだ。
2024年にKアリーナ横浜で行われた定期公演『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』では、ヴァイオリニストの高嶋ちさ子が「控えめに言って『最高』だった 自然な唄に心洗われた」と語るほか、Aぇ! groupの末澤誠也とともに訪れた佐野晶哉が、ラジオ番組「Aぇ! groupのMBSヤングタウン」（MBSラジオ）で「歌1曲聴いただけで涙が出るのは初めての経験」と、その圧倒的なライブ体験を熱弁。また、生見愛瑠、千葉雄大、前田敦子、福原遥といった俳優陣、ミセスの大ファンで大森との対談経験もある元競泳日本代表の入江陵介をはじめ、エンタメ界やスポーツ界を代表する面々が、唯一無二の世界観に酔いしれた。
自身最大規模の5大ドームツアー『DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』には、歌手の和田アキ子や、鈴木亮平、伊藤英明、綾瀬はるかといった日本を代表する実力派俳優たちが来場。歌手の研ナオコも自身のInstagramにてライブを楽しむ様子をアップし、「やっぱりミセスは凄い」と感動をつづった。
さらに、ドランクドラゴンの塚地武雅やココリコの田中直樹、アーティストの大塚愛やこっちのけんとなど、世代やジャンルの垣根を超えた面々が集結した。
このほかにも、『2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”』には中条あやみ、2024年のスタジアム公演『ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』にはナインティナインの岡村隆史ら、多数の芸能人がライブに駆けつけている。改めてこうして振り返ると、ミセスの音楽がいかに幅広い層から支持されているかが浮き彫りになる。
いよいよ始まる国立競技場4daysを含むスタジアムツアー。かつてないスケールの聖地で、彼らは一体どのような景色を見せてくれるのか。聖地で鳴り響くミセスの音が、再び多くの人々の心を震わせることだろう。（modelpress編集部）
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◆「Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 “Atlantis”」
結成10周年を記念した自身初のドームライブ『Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 “Atlantis”』。同公演には、大森元貴と公私ともに親交が深い嵐の二宮和也が来場。楽曲をカバーするなど、以前からファンを公言している二宮は、ラジオ番組「BAY STORM」（bayfm）にて「よかったですね。いいですね。すごく好きでした」と、ライブの余韻に浸った。
また、俳優の山田裕貴もラジオ番組「山田裕貴のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）にて、興奮気味にライブを回想。「いつか僕が主演の作品をやるときに、音楽も主題歌もMrs. GREEN APPLEの皆さんに担当してほしい。それが僕の夢になった」と3人にメールを送ったという熱いエピソードを明かした。
ほかにも、中島健人や赤楚衛二、モーニング娘。’26の牧野真莉愛、野中美希らも駆けつけた。牧野と野中は『ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”』などにも足を運んでおり、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」で「1年で644時間、Mrs. GREEN APPLEさんの曲だけを聴いてた」（野中）と語るほどの熱狂ぶりだ。
◆「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」
2024年にKアリーナ横浜で行われた定期公演『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』では、ヴァイオリニストの高嶋ちさ子が「控えめに言って『最高』だった 自然な唄に心洗われた」と語るほか、Aぇ! groupの末澤誠也とともに訪れた佐野晶哉が、ラジオ番組「Aぇ! groupのMBSヤングタウン」（MBSラジオ）で「歌1曲聴いただけで涙が出るのは初めての経験」と、その圧倒的なライブ体験を熱弁。また、生見愛瑠、千葉雄大、前田敦子、福原遥といった俳優陣、ミセスの大ファンで大森との対談経験もある元競泳日本代表の入江陵介をはじめ、エンタメ界やスポーツ界を代表する面々が、唯一無二の世界観に酔いしれた。
◆「DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」
自身最大規模の5大ドームツアー『DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』には、歌手の和田アキ子や、鈴木亮平、伊藤英明、綾瀬はるかといった日本を代表する実力派俳優たちが来場。歌手の研ナオコも自身のInstagramにてライブを楽しむ様子をアップし、「やっぱりミセスは凄い」と感動をつづった。
さらに、ドランクドラゴンの塚地武雅やココリコの田中直樹、アーティストの大塚愛やこっちのけんとなど、世代やジャンルの垣根を超えた面々が集結した。
このほかにも、『2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”』には中条あやみ、2024年のスタジアム公演『ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』にはナインティナインの岡村隆史ら、多数の芸能人がライブに駆けつけている。改めてこうして振り返ると、ミセスの音楽がいかに幅広い層から支持されているかが浮き彫りになる。
いよいよ始まる国立競技場4daysを含むスタジアムツアー。かつてないスケールの聖地で、彼らは一体どのような景色を見せてくれるのか。聖地で鳴り響くミセスの音が、再び多くの人々の心を震わせることだろう。（modelpress編集部）
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