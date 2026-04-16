歌手の和田アキ子（76）が16日、自身のインスタグラムを更新し、人気タレントが集まった誕生日会ショットを公開した。

今月10日に76歳のバースデーを迎え、「誕生日会をやってもらってます」と出川哲朗と勝俣州和に囲まれるショットを投稿。ミニーカチューシャを付けて笑顔でピースサインをしており、“約束”通り東京ディズニーリゾートを訪れたようだ。

和田は以前から「ディズニーランドに行きたい」と話しており、昨年2月のニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）では「日にちも決まっている」と説明。今月11日の同番組ではスケジュールの都合でまだ誕生日会は開催されていないと言い、「ディズニーランドに行くっていう約束をしていたでしょ？それで、シンデレラ城はどうしても行きたいので、昼間はしょうがないんですけど、勝俣と出川とうちのMと一緒にディズニー行って。それで夜、みんなで合流（する）」と話していた。

「出川と勝俣にディズニーに連れて行ってもらえて、今は夢の国から現実の国で、皆んなに祝ってもらってます（勝俣は予定があって、夢の国までです）」と出川と松村邦洋、カンニング竹山とのショットも披露。「ディズニーの思い出は、また後ほどですが、本当に幸せです みんなありがとう」と感謝をつづった。

フォロワーからは「お誕生日おめでとうございます」「アッコさん男性二人のエスコートで夢の国素敵ですね」「良い仲間に恵まれて幸せですね」「また楽しいエピソードあったらラジオで聴きたいです」「すごい楽しいそうです」などのコメントが寄せられた。