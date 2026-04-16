DJIは、ポケットジンバルカメラの新製品「Osmo Pocket 4」を4月22日（水）に発売する。前モデルから物理ボタンを新設するなど、使い勝手と画質の強化を図った。

2023年10月にDJIが発売した「Osmo Pocket 3」の後継モデル。スティック状の本体に、引き続き1型センサーを採用するジンバルカメラを搭載。20mm相当F2のレンズや回転式の2型タッチ式モニターも踏襲する。

ただしイメージセンサーは新開発品となり、本体には新しい物理ボタンが設けられるなど、「Osmo Pocket 3」になかったアプローチも見られる

2つの物理ボタンを追加

2型のモニターを縦から横にすると電源が入るギミックは、これまでと同じ。横にしたモニターの下から、2つの物理ボタンが現れるようになった。

1つは「ズームボタン」。押すたびにデジタルズームの倍率が切り替わる。

もう1つの「カスタムボタン」は、ジンバルのロック/ロック解除やジョイスティックの役割の切り替え（ジンバルのチルト/ズーム）などを割り当てられる。

イメージセンサーは新開発

前述の通り、1型CMOSセンサーは新開発のものになった。ダイナミックレンジは14ストップ。さらに静止画の解像度が約940万画素から3,700万画素へと増加した。

動画記録については、4K120fpsまでだったハイスピード記録が、4K240fpsへと引き上げられている。

Log記録は簡易的なD-Log Mから「Mavic 3 Pro」などが採用する「10bit D-Log」へ、トラッキングも「ActiveTrack6.0」から「ActiveTrack7.0」へアップグレードされている。

その他

データ記録はmicroSDメモリーカードに加え、107GBの内蔵ストレージも利用可能に。バッテリー容量も1,300mAhから1,545mAhへと強化されている。

本体底面のUSB Type-CポートがUSB 2.0からUSB 3.1へと進化。同時に無線規格もWi-Fi 5からWi-Fi 6になっているため、データ転送においても使い勝手の向上が期待できる。

その他、アプリによる美顔効果に加え、今回から本体内で美肌フィルターを適用できるようになった。

新しいオプションとしては、クリエイターコンボに「Osmo Pocket 4 補助ライト」が同梱される。ジンバルカメラの後ろに取り付ける撮影用LEDライトで、ジンバルの角度に合わせて照射方向が変わる。

Osmo Pocket 4 補助ライト

バッテリー内蔵式の「1/4インチネジ付きハンドル」もリニューアルされた。USB Type-Cポートが本体と同じくUSB 3.1規格になっている。

1/4インチネジ付きOsmo Pocket 4 ハンドル

装着例

パッケージ形態

Osmo Pocket 4 エッセンシャルコンボ

Osmo Pocket 4 スタンダードコンボ

Osmo Pocket 4 クリエイターコンボ

主な仕様

価格：77,660円 Osmo Pocket 4、USB Type-C to C PDケーブル（USB 3.1）、1/4インチネジ付きOsmo Pocket 4 ハンドル、Osmo Pocket 4 ポータブル キャリーポーチ価格：79,200円 同梱物：Osmo Pocket 4、USB Type-C to C PDケーブル（USB 3.1）、Osmo Pocket 4 ジンバルクランプ、DJI リストストラップ、1/4インチネジ付きOsmo Pocket 4 ハンドル、Osmo Pocket 4 ポータブル キャリーポーチ価格：99,880円 同梱物：スタンダードコンボの同梱物に加え、Osmo Pocket 3 広角レンズ、DJI Mic 3トランスミッター、DJI Mic 3 マグネティッククリップ、DJI Mic 3 ウインドスクリーン（×2）、DJI Mic 3 マグネット、DJI Mic 3 トランスミッターマグネティック充電ケーブル、Osmo Pocket 4 補助ライト、Osmo ミニ三脚、Osmo Pocket 4 キャリーバッグ撮像素子：1型（1インチ）CMOSセンサー レンズ：20mm相当F2 最短撮影距離：20cm 最高感度：ISO 12800（写真・動画・スローモーション）、ISO 25600（低照度） 動画記録：4K60fps、4K240fpsなど 静止画記録：7,680×4,320（16:9）、6,144×6,144（1:1） モニター：2型タッチ式、1,000ニト ストレージ：microSDメモリーカード、内蔵107GB 外形寸法：144.2×44.4×33.5mm 重量：190.5g