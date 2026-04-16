「着けていてラクで、肌当たりが優しいものがいい」という願望がかなう、「無印良品」の靴下とアンダーウェア。「いろいろ試して結局無印に！」という声も多いようです。ここでは、大人気の靴下と、新作ブラジャー＆接触冷感インナーの情報を紹介します。

「足なり直角」の靴下は一度買うと無限リピート！

はき口にゴム糸を使用していないため締めつけ感がなく、つま先とかかと部分は補強されているため丈夫と評判。買い替えやすい価格も人気の理由です。

【写真】愛用者多数！無印良品の名品ソックス

「『足なり直角』シリーズの黒を買い続けています。肌触りのよさがお気に入りです」（ESSEフレンズエディター・kiyoさん）

・＜左＞婦人 足なり直角 履き口やわらか 三層 靴下（口ゴムなし）23〜25cm オフ白、＜右＞婦人 足なり直角 スニーカーイン 23〜25cm オフ白 各￥390

ワイヤー代わりのシリコーンが優しくホールドするブラジャー

今季の新作ブラは、綿混合のストレッチ天竺素材。

「ワイヤー代わりに、伸縮性にすぐれたシリコーンが胸をホールド。縫い目も極力減らしていて、快適な肌当たりです」（無印良品広報）

・ノンワイヤー体にあわせて支えるブラジャー 黒、ネイビー、ライトブルー、サンドベージュ 各￥2990

汗とりパッドつき！接触冷感インナーはマストバイ

春夏の定番人気インナーが今年も登場。

「吸湿性・保温性に優れているため、夏は涼しく、冬は暖かく着用できます。汗とりパッドがTシャツと一体になっていて、目立ちにくいのも特長です」（無印良品広報）

・さらっと綿 汗取りパッド付きフレンチスリーブ サンドベージュ、黒、白、ミディアムグレー 各￥1490

※ この特集で紹介したアイテムは、撮影時（2026年1月6日）に各店舗で発売されていたアイテムです。本誌発売時には、仕入れ状況によって同じアイテムがない場合や、商品価格が変更になったり、すでに販売終了している可能性もありますのでご了承ください

※ サイズはとくにお断りのない場合は、縦×横の順に表記しています