2匹のワンコがお布団をかけて寝ている姿は、まるで人間の子供のようで…？とんでもなく可愛い寝方と、予想外の表情に爆笑する人が続出。投稿は記事執筆時点で97万9000回再生を突破し、「人間の寝方やんｗ」「愛おしい」といった声が寄せられています。

【動画：お布団をかけて寝ている2匹の犬…とんでもなく尊い『子供のような寝姿』と『予想外の視線』】

ワンコたちの子供のような寝姿

TikTokアカウント「ほんわか姉妹」に投稿されたのは、ダックスフンドの姉妹「くぅ」ちゃん＆「らいら」ちゃんが仲良く並んで寝ている光景です。この日の2匹は仰向けになり、お布団をかけて寝ていたそう。まるで人間の子供のような姿が可愛くて、思わず笑ってしまいます。

それぞれの表情にも注目してみたところ、姉犬のくぅちゃんはお口をパカッと開けて舌を出し、とても気持ち良さそうに熟睡していたとか。では隣にいる妹犬のらいらちゃんは、どんな表情をしているのかというと…？

本当は起きている…？

らいらちゃんは先ほどまでお目目を閉じて眠っていたはずなのに、いつの間にか薄目を開けていたとか。飼い主さんはらいらちゃんの視線の先にある鏡を見て、本当に寝ているのかどうかを確かめてみることに。

すると真顔のらいらちゃんと、鏡越しに目が合ったそう！どうやら本当に寝ているのはくぅちゃんだけで、らいらちゃんはずっと嘘寝をしていたようです。まさかのお茶目な行動に、飼い主さんも「なぬー！？」と困惑してしまったのでした…。

この投稿には「可愛すぎる」「犬なのかどうかも怪しい」「人間だと思ってる絶対w」「幸せなのがわかる」「真ん中に入って川の字で寝たい」「嘘寝wかわいいww」といったコメントが寄せられ、2匹の尊い姿はたくさんの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

2匹は仲良しで甘えん坊

日頃からくぅちゃんとらいらちゃんは、仰向けの体勢でお布団をかけて寝ているそうです。2匹がピタッと寄り添って寝ていることも多いのだとか。また飼い主さんにお腹をトントンして寝かしつけてもらうのが好きという、赤ちゃんのような一面もあるといいます。

いつまでも仲良しで甘えん坊な2匹のままでいて、今後も可愛い寝姿をたくさん見せていただきたいですね。

くぅちゃん＆らいらちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「ほんわか姉妹」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ほんわか姉妹」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。