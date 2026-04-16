「TOPIX先物」手口情報（16日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、6月限1万8426枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月16日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万8426枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 18426( 16926)
ABNクリアリン証券 12519( 11392)
バークレイズ証券 11873( 11182)
モルガンMUFG証券 5449( 4312)
JPモルガン証券 5289( 3709)
ゴールドマン証券 7235( 3223)
サスケハナ・ホンコン 1956( 1956)
ビーオブエー証券 2267( 1690)
BNPパリバ証券 1436( 1262)
野村証券 1922( 1243)
ドイツ証券 914( 914)
UBS証券 1050( 726)
日産証券 630( 630)
大和証券 783( 546)
シティグループ証券 4715( 465)
広田証券 453( 453)
みずほ証券 1253( 443)
SBI証券 573( 395)
SMBC日興証券 1168( 280)
インタラクティブ証券 218( 218)
三菱UFJ証券 282( 0)
HSBC証券 200( 0)
三菱UFJeスマート 24( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 406( 6)
JPモルガン証券 600( 0)
UBS証券 300( 0)
BNPパリバ証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 18426( 16926)
ABNクリアリン証券 12519( 11392)
バークレイズ証券 11873( 11182)
モルガンMUFG証券 5449( 4312)
JPモルガン証券 5289( 3709)
ゴールドマン証券 7235( 3223)
サスケハナ・ホンコン 1956( 1956)
ビーオブエー証券 2267( 1690)
BNPパリバ証券 1436( 1262)
野村証券 1922( 1243)
ドイツ証券 914( 914)
UBS証券 1050( 726)
日産証券 630( 630)
大和証券 783( 546)
シティグループ証券 4715( 465)
広田証券 453( 453)
みずほ証券 1253( 443)
SBI証券 573( 395)
SMBC日興証券 1168( 280)
インタラクティブ証券 218( 218)
三菱UFJ証券 282( 0)
HSBC証券 200( 0)
三菱UFJeスマート 24( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 406( 6)
JPモルガン証券 600( 0)
UBS証券 300( 0)
BNPパリバ証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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