「日経225先物」手口情報（16日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限4563枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月16日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4563枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4563( 4549)
ソシエテジェネラル証券 2922( 2918)
バークレイズ証券 1661( 1646)
ゴールドマン証券 990( 990)
シティグループ証券 717( 717)
サスケハナ・ホンコン 565( 565)
モルガンMUFG証券 592( 402)
ビーオブエー証券 397( 386)
日産証券 373( 373)
SBI証券 729( 372)
松井証券 304( 304)
UBS証券 267( 266)
JPモルガン証券 259( 259)
野村証券 227( 227)
楽天証券 299( 187)
マネックス証券 106( 106)
みずほ証券 998( 78)
フィリップ証券 68( 68)
ドイツ証券 57( 57)
インタラクティブ証券 44( 44)
三菱UFJeスマート 24( 0)
BNPパリバ証券 20( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 63( 63)
ソシエテジェネラル証券 44( 44)
SBI証券 9( 7)
バークレイズ証券 6( 6)
JPモルガン証券 4( 4)
フィリップ証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
楽天証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4563( 4549)
ソシエテジェネラル証券 2922( 2918)
バークレイズ証券 1661( 1646)
ゴールドマン証券 990( 990)
シティグループ証券 717( 717)
サスケハナ・ホンコン 565( 565)
モルガンMUFG証券 592( 402)
ビーオブエー証券 397( 386)
日産証券 373( 373)
SBI証券 729( 372)
松井証券 304( 304)
UBS証券 267( 266)
JPモルガン証券 259( 259)
野村証券 227( 227)
楽天証券 299( 187)
マネックス証券 106( 106)
みずほ証券 998( 78)
フィリップ証券 68( 68)
ドイツ証券 57( 57)
インタラクティブ証券 44( 44)
三菱UFJeスマート 24( 0)
BNPパリバ証券 20( 0)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 63( 63)
ソシエテジェネラル証券 44( 44)
SBI証券 9( 7)
バークレイズ証券 6( 6)
JPモルガン証券 4( 4)
フィリップ証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
楽天証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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