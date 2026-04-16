◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）枠順確定＝４月１６日、栗東トレセン

白星がグッと近付いた。昨年の最優秀２歳牡馬カヴァレリッツォは、白帽の１枠１番をゲット。１８頭立てになった９０年以降で３勝しており、９４年ナリタブライアン、２０年コントレイルと後の３冠馬２頭と同じ馬番だ。過去３年で見ても、２３年ソールオリエンスがここから勝っている。吉岡調教師は「前めでうまくタメを作りながら、ロスなく運べるいい枠が当たりました」と喜んだ。

前走の朝日杯ＦＳでは、類いまれなる瞬発力を示した。４角ではまだ馬群の中にいたが、直線では巧みに進路を取って最内へ。約３馬身のリードで逃げていたダイヤモンドノットを猛然と追い上げ、３／４馬身差をつけて差し切った。吉岡師は「タメさえ作れれば、すごくいい脚を使える馬。どこかで外に出せれば」とイメージする。

デビューからの全３戦がマイル。２０００メートルへの距離延長や、コーナー４つの舞台への対応は課題だが、血統は追い風になる。父サートゥルナーリアは１９年の皐月賞馬で、前年には同舞台のホープフルＳも勝利。吉岡師自身が角居厩舎の助手時代に担当していたという縁もある。

先週土曜に実質的な最終追いを済ませ、この日はフラットワークの後にゲートを確認。指揮官は「おとなしく、スムーズでいい雰囲気です」と順調ぶりを語る。１枠１番から牡馬クラシック１冠目を勝ち取る準備が整った。（水納 愛美）