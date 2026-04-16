halogenが、新曲「君とミサンガ」を4月15日に配信リリース。あわせて、同楽曲のMVを公開した。

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今作は、バンド史上一番アップテンポでアグレッシブに攻めた楽曲に。2人で願いを込めて編んだミサンガとともにかつての記憶をたどりながら、もう隣にいない“君”を想い続ける心情を描いた、失った日々のぬくもりと、心の奥に残る小さな再会の願いが綴られている楽曲だ。

サウンド面では、前々作「カラス」で見せたアグレッシブなロックサウンドを感じさせる仕上がりとなっている。「カラス」では小野汀太（Vo/Gt）と加藤颯太（Dr）による共作だったが、今作では作詞を小野、作曲を加藤が手がける完全分業体制で制作された。近年のライブでは同期を取り入れたテクニカルな演奏も印象的になっており、バンドとしての進化がうかがえる。

MVの監督およびジャケットのクリエイティブはアフガンRAYが担当。これまでとは異なるhalogenの姿が描かれた映像に仕上がっている。

（文＝リアルサウンド編集部）