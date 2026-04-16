令和ロマンくるま「陰謀論やめた？」　“世界進出”した永野の変化を独自分析

世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。

4月14日（火）に放送された同番組で、かつて陰謀論の動画をよく見ていた永野に心境の変化があったことが判明した。一方、くるま（令和ロマン）がその背景にある意外な理由を紐解いてみると…。

【映像】「永野さんの陰謀論に丸投げ」令和ロマンくるま、投稿者の揺れる思いを分析

番組では21歳女性の“妙にひっかかること”が紹介されるが、文末に唐突に書かれた「永野さんは陰謀論系の動画を見ているとおっしゃっていましたが、どういった楽しみ方をされていますか？」という一文が気になったMC陣。実際のところ、永野は「陰謀論系をそんなに見なくなって。SNS離れしたから」とのこと。

この話の流れでくるまは、なぜ永野が陰謀論にハマり、そして抜け出せたか分析することに。“人生に不満があるから陰謀論にハマる”ならわかるが、“ブレイクした永野が陰謀論にハマる”のは理解できないというのが、くるまの考えだ。その法則でいくならと、永野は“世間的には売れたとしても自分としては満たされていない”と主張した。

するとくるまは、「成功体験を持ったから（陰謀論から）抜けられたんですか？」「『ラヴ上等』で陰謀論やめたんですか？」と質問。永野がMCを務めたNetflixの恋愛リアリティショー『ラヴ上等』を取り上げ、「さすがに成功ってことじゃないですか。海を越えたから」と促すと、永野は「かもしんない！」「ああ、そうか！」と納得した。

さらにくるまは、“いつも通りやっていたら海外でバズる”という陰謀論じみた出来事が現実になったため、永野の陰謀論欲が満たされたと推測。「あなたは陰謀論者から陰謀論（そのもの）になったんです！」と続けると、永野は「そういうミラクルは本当にあるかも！」「なんか予想を超えたのかも。『ラヴ上等』で！」と頷きながら笑った。