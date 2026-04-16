◆米大リーグ ドジャース８―２メッツ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・メッツ戦で今季３度目の登板を果たし、５年ぶりの投手専念で６回２安打１０奪三振の内容で今季２勝目を挙げた。最速は１００・４マイル（約１６１・６キロ）。４回までの無失点投球で、日本人先発最長となる連続自責点０イニングは「３２回２／３」に更新した。

昨年４月に第一子の長女が誕生。１歳を迎える心境を尋ねられると「ただただ、かわいいです。シーズン中はなかなか、遠征出れば会えなかったりしますし、すごく成長するスピードが早いので、近くで見たいなと思う反面、やっぱなかなか（一緒に）いられないもどかしさはあります。フィールドと家庭というか、また別で考えてはいるので。家に帰ればリラックスしたいなと思いますし。そこも切り離して」と話した。父と認識されているかと問われると「どうなんすかね。半々ぐらいじゃないですかね。お茶のパッケージ見て、パパ、パパっていう時も。分かってるのか、分かっていないのか、分からないですけど」と照れながら明かし、笑いを誘った。

初回は３者凡退の完璧な立ち上がりを見せ、２回１死で迎えたアルバレスは９８・７マイルの直球で見逃し三振を奪うなど、周囲の不安を払拭する投球を披露した。３回は２死二塁のピンチを招いたが、１番リンドアに対する１１球目。最後はゆったり足を上げてからのクイック投法でこの日最速となる９９・６マイル（約１６０・３キロ）の直球で空振り三振にねじ伏せ、リンドアも苦笑いを浮かべるほどだった。３回まで無失点（自責０）に抑え、連続自責点０イニングで岩隈（マリナーズ）と自身が持つ３１回２／３の日本人最長記録に並んだ。続く４回も無失点で切り抜け、「３２回２／３」に更新した。

５回は先頭アルバレスに四球を与え、続くベンジの当たりは左前へのライナーでヒットかと思いきや、一塁走者がスタートを切れずに二塁にボールが送られて、ラッキーな左翼ゴロとなった。続くセミエンも歩かせ、１死一、二塁のピンチを招くと、メレンデスに右翼へのエンタイトル適時二塁打を許した。だがここからギアチェンジ。１００マイルの直球を連発し、複数失点は阻止した。６回は圧巻の３者連続三振で、２３年６月２７日の敵地ホワイトソックス戦以来３年ぶりの２ケタ１０奪三振に到達した。

この日は打線に入らず、投手に専念となった。大谷は投手専念で起用されたことについて「ちょっとびっくりしましたけど。チームとしてもいい戦略じゃないかな」と印象を語った。エンゼルス時代の２１年５月２８日（同２９日）の敵地アスレチックス戦以来５年ぶりで、２２年の大谷ルール導入後は公式戦では初めて。１３日（同１４日）のメッツ３連戦の初戦では、初回の１打席目に９４マイル（約１５１キロ）のシンカーが右肩付近に直撃しており、死球の影響が懸念されていただけに、ロバーツ監督は試合前に「右肩の肩甲骨あたりに死球を受け、まだ少し痛みが残っている。今夜は一つのこと（投球）に集中させたいと考えた。今回は投球だけに集中することで、体にもメンタルにも良い影響があると思っている」と理由を明かしていた。

この日、「４・１５」は初の黒人選手の功績をたたえる「ジャッキー・ロビンソン・デー」。ＭＬＢで永久欠番の「４２」のユニホームを全選手が背負い、ドジャースナインはブルックリン時代の「Ｂ」の帽子を着用した。大谷はこれまで２０年以降の計６年間、いずれも打者出場。投手としてはメジャー１年目の１８年に登板を予定していたが、極寒のため中止。当時は「なかなかその番号をつけて投げる日はない。すごく楽しみにしてましたけど、どうしようもない」と無念さをにじませていたが、今回は８年かけて念願の初登板が実現した。

バットでは、前日のメッツ戦で、同点の８回１死二塁、一打勝ち越しの場面だったが、メッツベンチはすぐに申告敬遠。これでロン・セイを超えて球団史上単独４位となる４８試合連続出塁を記録した。同じ二刀流の“野球の神様”ベーブ・ルースが１９２３年に達成した「５０」も目前だ。この日は投手専念で打席に立たないため、連続試合出塁記録は継続する。