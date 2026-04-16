BTSが7年ぶりの日本へ！空港に現れたジンの寝起き風ヘア＆ジミンの笑顔に「空港ファッションかっこいい」の声

【動画＆写真】BTSメンバーの個性溢れる空港ファッション／アメリカへはお揃いウェアで空港に登場／7年ぶりの日本公演はライブビューイング＆オンライン配信でも

BTSのメンバーがワールドツアーのため日本へ向けて出発する姿がキャッチされ、話題を集めている。

■日本に向かうBTSメンバー、個性あふれる空港ファッション披露

BTSは4月9日・11日・12日に、韓国・高陽総合運動場メインスタジアムで『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』を開催し、ワールドツアーの幕を開けた。

今回、4月17日・18日に開催される東京ドーム公演に向け、15日に韓国を出発したのは、スケジュールの都合で別行動となったSUGA（シュガ）を除く6人のメンバー。

少し寝起き感のあるナチュラルヘアがキュートなJIN（ジン）、キャップと黒マスクからのぞく瞳が印象的なJUNG KOOK（ジョングク）、両手を上げてファンに応えたデニムのセットアップ姿のJ-HOPE（ジェイホープ）。

続いて、ボーダートップス×ショートパンツのコーデが愛らしいV（ヴィ）、ビーニーにサングラス姿で微笑むRM（アールエム）、キャスケットにブラックコーデのJIMIN（ジミン）は手ハートを披露した。

集まった報道陣とファンに気さくな笑顔を向けながら、日本へと旅立った。

SNSでは「みんな和やかなムードだね」「空港ファッションかっこいい」「ナムさんのTシャツレイヤードかわいい」「ユンギは後から来るのかな？それとももういるの？」「メンバーがもう日本にいると思うだけでドキドキ」「日本公演楽しみすぎる！」など、多くの反響が寄せられている。

なお、7年ぶりとなるBTSの日本公演は、映画館でのライブビューイングおよびオンライン配信でも楽しむことができる。

■写真：お揃いウェアで空港に登場したBTS