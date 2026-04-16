

岡山城 岡山・北区

岡山市は、岡山の礎を築いたとされる戦国大名・宇喜多直家の足跡をたどる動画を3月31日から公開しています。

宇喜多直家はこれまで、斎藤道三・松永久秀と並ぶ「戦国三大梟雄（きょうゆう＝目的達成のために冷酷・狡猾な手段で地位を築いた人物）」と評されてきましたが、そのイメージは江戸時代につくられたと言われています。近年は独力で約50万石の大名となり、織田や毛利の超大国と渡り合ったその功績を、改めて見直す動きが広がっています。

動画では、元乃木坂46で歴史好きのタレント・山崎怜奈さんと戦国時代の城や歴史が好きな「戦国プリンセス博士ちゃん」として活動している高校生・諸星天音さんの2人が、砥石城跡（瀬戸内市）や乙子城跡（岡山・東区）、亀山城跡（岡山・東区）、岡山城（岡山・北区）など、直家ゆかりの地を訪ね、その生涯を紹介しています。

動画「山崎怜奈と諸星天音が行く！岡山戦国さんぽ～逆境からの英傑・宇喜多直家の足跡をたどる～」は、おかやま観光コンベンション協会の公式YouTubeで見ることができます。