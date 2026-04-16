『No No Girls』出身・ふみの、3rdシングル「よくあるはなし」今夜初解禁
オーディション企画『No No Girls』のファイナリストで、ちゃんみなが主宰する新レーベル「NO LABEL ARTISTS」第一弾アーティストとしてデビューを果たしたふみのの3rdシングル「よくあるはなし」が今夜、初解禁される。
【ライブ写真】リスナー感謝祭イベントに出演したふみの
「よくあるはなし」は、テレビ朝日系ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（毎週木曜 後9：00）の主題歌として発表されており、今夜いよいよ初解禁される。ドラマ初回となる今夜の放送内では、同曲が物語のクライマックスを彩るかたちで初オンエアされる。さらに放送終了後、午後10時35分からオンエアされるJ-WAVE『GURU GURU!』内コーナー『GRUUVE BUNCH』にて、フルサイズ音源が初解禁される。
同曲は、ふみのにとって初のドラマ主題歌であり、同時に初の書き下ろし楽曲。ドラマの世界観に寄り添いながら制作され、これまでの作品とはまた異なるスケール感と情感を感じさせる一曲に仕上がっている。繊細さと力強さをあわせ持つふみののボーカル表現が、物語の余韻とともに響く。
■ふみの コメント
こんにちは、ふみのです。
この度、『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』の主題歌を担当させていただくことになりました。
私にとって初めてのドラマ主題歌、そして書き下ろし楽曲となります。本当に本当に、光栄に思います！ありがとうございます。
『未解決の女 警視庁文書捜査官』はSeason1、Season2どちらも拝見しました。見えている事実のみを持ってしては辿り着けない真相と、文字や言葉の裏に隠された力、
日常や人の感情の奥に眠るさまざまな"未解決"に対して、それぞれが抱える想いに深く共鳴し、強く惹きつけられました。Season3の主題歌「よくあるはなし」には私が受け取った感覚・感情を素直に吹き込んでいます。
愛を理由として正しさと間違いの境界が揺らぐ瞬間、そして"未解決"のまま残る想いや真相でさえ人間らしさと捉え、私なりの言葉で音楽にしました。本ドラマ作品とあなたをより深く繋ぐ一曲です。ドラマと合わせて是非お楽しみください！
【ライブ写真】リスナー感謝祭イベントに出演したふみの
「よくあるはなし」は、テレビ朝日系ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（毎週木曜 後9：00）の主題歌として発表されており、今夜いよいよ初解禁される。ドラマ初回となる今夜の放送内では、同曲が物語のクライマックスを彩るかたちで初オンエアされる。さらに放送終了後、午後10時35分からオンエアされるJ-WAVE『GURU GURU!』内コーナー『GRUUVE BUNCH』にて、フルサイズ音源が初解禁される。
■ふみの コメント
こんにちは、ふみのです。
この度、『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』の主題歌を担当させていただくことになりました。
私にとって初めてのドラマ主題歌、そして書き下ろし楽曲となります。本当に本当に、光栄に思います！ありがとうございます。
『未解決の女 警視庁文書捜査官』はSeason1、Season2どちらも拝見しました。見えている事実のみを持ってしては辿り着けない真相と、文字や言葉の裏に隠された力、
日常や人の感情の奥に眠るさまざまな"未解決"に対して、それぞれが抱える想いに深く共鳴し、強く惹きつけられました。Season3の主題歌「よくあるはなし」には私が受け取った感覚・感情を素直に吹き込んでいます。
愛を理由として正しさと間違いの境界が揺らぐ瞬間、そして"未解決"のまま残る想いや真相でさえ人間らしさと捉え、私なりの言葉で音楽にしました。本ドラマ作品とあなたをより深く繋ぐ一曲です。ドラマと合わせて是非お楽しみください！