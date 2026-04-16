

「名曲考察教室 大滝詠一 君は天然色」

昭和・平成の名曲の歌詞を考察し、自由な発想で味わい尽くす「名曲考察教室」が、月１回のレギュラー番組として放送される。第１回（NHK総合４月23日夜8時15分〜８時42分）に扱うのは、日本のポップス界に革命を起こした大滝詠一さんの代表曲の一つ、「君は天然色」を考察する。

番組では、この名曲の歌詞を徹底的に考察し、独自のミュージックビデオを制作。考察を担当するのは、日向坂46を卒業した松田好花と、人気お笑いコンビ マユリカの２組。ご意見番として、大滝さんをこよなく愛するヒコロヒーも登場する。

歌詞の「君」を「アイドル」に置き換え、自身と重ね合わせる松田に、考察に入り込むあまり、プレゼン中に大号泣する中谷（マユリカ）と、大盛り上がり。さらに、大滝さんを敬愛する爆笑問題の太田光、「君は天然色」の作詞を手がけた作詞家の松本隆もスペシャルインタビューで出演。

「名曲考察教室」は昭和・平成の名曲の「歌詞」を“令和の感覚”で徹底考察し、そこから生まれた物語を、プロの映像監督たちが新たなミュージックビデオ（MV）に仕立てるという、音楽バラエティ番組。今回考察するのは、大滝詠一さんの「君は天然色」。メロディーやジャケットデザインの明るく爽やかな印象とは裏腹に、歌詞を読み解くと、「別れ」や「喪失」を思わせる言葉がちりばめられ、奥深い世界が広がっていく。松田好花、マユリカの２組は、どんな物語を浮かび上がらせたのか。作詞をした松本は、何を語るのか。

番組のレギュラー化に合わせキービジュアルを作成。「音楽をもっと自由に もっと多様に」という番組のコンセプトを、女性が砂浜で好きな音楽に身をゆだねて想像の世界に浸る様子で表現した。

MC：設楽統（バナナマン）コメント

レギュラー放送第１回目にふさわしい、恐れ多いほどの名曲中の名曲「君は天然色」を扱わせていただきました。10人いれば10通りの解釈がありますが、ご自身のアイドル人生を照らし合わせた松田さんの考察も良かったし、中谷くん（マユリカ）はプレゼン中に号泣しているので、それも見所です。今の時代、昔の曲もすぐに聴けるので、皆さんもこの曲のこの歌詞ってこうかな？と友達とやってみたら楽しいと思います。ぜひ“名曲考察ごっこ”をやってみて欲しいです。

考察ゲスト：松田好花コメント

自分たちが歌う曲以外で、歌詞をしっかり考察することが初めてだったので、「自分ってこんな考えが浮かぶ人だったんだ」という面白さがありました。アイドルを卒業したばかりの時期に考察したので、この時期の私だからこその内容になったと思います。ミュージックビデオも、私が言葉で上手く表現しきれなかった部分を目に見える形で見せてくださって、本当に嬉しかったです。

考察ゲスト：マユリカ

コメント阪本

中谷の号泣ほんまに異常でしたね、申し訳ないけど。中谷

ちょっとだいぶ感情が入ってしまいました。阪本

入りすぎですよね、なんぼなんでも。こいつが泣かんかったらみんなもっと泣けたのに、こいつが泣きすぎてみんなが泣きやんでしまった。でも歌詞の意味を考えて繋がっていく感じとか、すごい楽しかったですね。中谷

昔の名曲をここまでかみ砕いて、言葉を考える機会はなかったので、こんなにいろんな思いが詰まってるんだなと改めて思いました。

スタジオゲスト：ヒコロヒー コメント

私の大好きな大滝さんの楽曲で２組が新しい考察をして、これまで１面、２面だけで捉えていた楽曲の解釈がまた広がるような回だったと思います。ＭＶの演出も凝ってはって、また新しい見え方になってましたね。ほんとにスペシャルな方からのお言葉ももあって、すごいいい番組だと思いました。大滝さんやこの曲が好きな方も、そんなに知らない方も、見ていただけるといいんじゃないかと思います。

番組情報

【番組名】「名曲考察教室 大滝詠一 君は天然色」【放送予定】４月２３日（木） 夜8時15分〜８時42分 ※一部地域を除く※NHK ONE で同時・見逃し配信予定