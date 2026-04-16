近畿では、明日17日と19日(日)〜20日(月)は汗ばむ陽気となる所が多く、夏日が続出するでしょう。体が暑さに慣れていない時期なので、熱中症に注意してお過ごしください。その後も平年より気温の高い日が多いでしょう。また、近畿では、24日(金)を中心に広く雨が降る見込みです。

近畿では明日17日と19日〜20日は気温上昇 夏日続出か

明日17日の近畿は、次第に高気圧の中心が離れていくものの、午前中のうちは晴れる所が多いでしょう。朝の最低気温は、10℃前後で平年並みか平年よりやや高い所が多い見込みです。日中は、南から暖かい空気が流れ込むためグッと気温が上がり、5月並みの暑さとなるでしょう。最高気温は、大阪は24℃、豊岡、京都、奈良は25℃以上で夏日となる見込みです。豊岡は、朝の最低気温7℃に対し最高気温27℃の予想で、朝と昼の気温差が20℃と非常に大きくなる見込みです。快適に過ごせるよう、気温変化に応じて服装を調節するようにしてください。





18日(土)の近畿は、気圧の谷となって雲が多くなるものの、大きな天気の崩れはなく、日差しが届く時間もあるでしょう。19日(日)は、薄雲が出る程度でおおむね晴れて、気温がさらに上昇する見込みです。近畿では汗ばむ陽気となり、夏日が続出するでしょう。朝晩は薄い上着が必要ですが、日中は半袖が活躍する暑さの所もある見込みです。いつでも着られるように、夏服を少しずつ準備しておくとよさそうです。20日(月)も晴れて、同じくらい暑くなる所が多いでしょう。21日(火)は、日本付近を気圧の谷が通過するため、近畿は雲が広がりやすく、一部、雨の降る所がある見込みです。22日(水)は、移動性の高気圧に覆われて、大体晴れるでしょう。汗ばむほどの暑さは落ち着くものの、気温は平年より高い状態が続く見込みです。23日(木)は、西から低気圧や前線が近づくため、天気は下り坂となるでしょう。

汗ばむ暑さの日は熱中症に注意

晴れて気温が上がる明日17日は、近畿の広い範囲で熱中症に注意が必要です。18日(土)は、気温の上がり方がやや落ち着きますが、19日(日)と20日(月)は、最高気温25℃以上の夏日になる所が続出する予想です。帽子や日傘で暑さを避けたり、水分をこまめにとったり、熱中症対策を心がけてお過ごしください。



暑くなり始めの時季は、まだ体が暑さに慣れておらず、気温が上がっても上手に汗をかいて体温を下げることができません。熱中症を予防するためには、本格的に暑くなる前から適度な運動で汗をかき、暑さに強い体作りをしておきましょう。

24日〜29日も平年より気温の高い日が多い

24日(金)の近畿は前線の影響で広い範囲で雨が降るでしょう。25日(土)には天気が回復しますが、28日(火)頃から曇りや雨となる所がある見込みです。気温は平年よりも高い日が多く、晴れる日は汗ばむ暑さとなる所があるでしょう。