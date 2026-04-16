【1/72スケールプラスチックモデル組み立てキット 航空自衛隊 F-15J 戦闘機 第201飛行隊［創隊40周年 記念塗装機］】 10月 発売予定 価格：6,050円

ファインモールドは、プラモデル「航空自衛隊 F-15J 戦闘機 第201飛行隊［創隊40周年 記念塗装機］」を10月に発売する。価格は6,050円。

本商品は航空自衛隊第201飛行隊の創隊40周年を記念した「F-15J」を1/72スケールプラモデルで立体化したもの。同飛行隊の901号機に部隊マークである「ヒグマ」と、北海道でも見られる｢白頭鷲｣とを大胆に用いたデザインの特別塗装となっている。

キットはパーツの分割を実機のパネルラインに合わせ、分割部の接着跡を目立たなくさせたキットで、組み立てやすさとハイディテールの両立を目指して開発が進められている。