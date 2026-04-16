プラモデル「航空自衛隊 F-15J 戦闘機 第201飛行隊［創隊40周年 記念塗装機］」が10月に発売
【1/72スケールプラスチックモデル組み立てキット 航空自衛隊 F-15J 戦闘機 第201飛行隊［創隊40周年 記念塗装機］】 10月 発売予定 価格：6,050円
ファインモールドは、プラモデル「航空自衛隊 F-15J 戦闘機 第201飛行隊［創隊40周年 記念塗装機］」を10月に発売する。価格は6,050円。
本商品は航空自衛隊第201飛行隊の創隊40周年を記念した「F-15J」を1/72スケールプラモデルで立体化したもの。同飛行隊の901号機に部隊マークである「ヒグマ」と、北海道でも見られる｢白頭鷲｣とを大胆に用いたデザインの特別塗装となっている。
キットはパーツの分割を実機のパネルラインに合わせ、分割部の接着跡を目立たなくさせたキットで、組み立てやすさとハイディテールの両立を目指して開発が進められている。
【緊急発表!!】- (有)ファインモールド製品情報 (@finemolds_news) April 15, 2026
新製品（完全限定品）
1/72 航空自衛隊F-15J第201飛行隊[創隊40周年記念塗装機]https://t.co/BXd7oKdAhd
10月発売決定!!
先日、航空自衛隊・千歳基地の201SQで
F-15の記念塗装機が公開されましたが
この機を『急きょ』キット化することが決定!!
静岡ホビーショーまでにご予約を～! pic.twitter.com/KHvaSwiXwa