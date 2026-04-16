ピーチは、「ソウル（金浦）線就航1周年記念セール」を4月15日正午から19日まで開催している。

国内線24路線と国際線14路線が対象で、片道運賃は2,990円から。設定路線と片道最低運賃は以下の通り。搭乗期間は5月3日から10月24日まで。

いずれもセール運賃の販売席数には限りがあり、売り切れ次第終了となる。燃油サーチャージなし、発券手数料や空港使用料等は別途必要となる。

・大阪/関西発着

仙台・福岡・長崎・宮崎・鹿児島・ソウル/金浦（2,990円）、奄美（4,190円）、沖縄/那覇・ソウル/仁川（4,490円）、札幌/千歳（5,190円）、女満別・釧路・石垣（5,990円）、香港（7,990円）、台北/桃園（8,990円）、高雄（9,990円）、上海/浦東（12,090円）、バンコク・シンガポール（12,290円）

・東京/成田発着

札幌/千歳（2,990円）、福岡（4,890円）、奄美（5,590円）、沖縄/那覇（5,790円）、石垣（6,690円）

・東京/羽田発着

ソウル/仁川（5,590円）、台北/桃園（12,990円）、上海/浦東（15,990円）

・名古屋/中部発着

ソウル/金浦（2,990円）、仙台（3,590円）、札幌/千歳・沖縄/那覇（4,990円）、台北/桃園（12,990円）

・仙台発着

札幌/千歳（3,790円）

・福岡発着

沖縄/那覇（3,490円）、石垣（4,490円）、札幌/千歳（5,690円）

・札幌/千歳発着

沖縄/那覇（9,990円）

・沖縄/那覇発着

台北/桃園（7,990円）