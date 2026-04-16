女優の内田有紀（50）が今月3日、元俳優で現在は彼女のマネージャーを務める柏原崇（49）との入籍を発表した。16年以上に及ぶ交際期間を経て、ようやく正式に夫婦となったわけだ。内田にとって柏原は、なかなか巡り合えないパートナーだという。

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「休憩のたびに車に戻って…」

二人はバツイチ同士だ。内田は2005年に俳優の吉岡秀隆（55）と、柏原は06年にモデルの畑野ひろ子（50）と、それぞれ離婚を経験している。

芸能記者によれば、

「内田と柏原は若い頃から共演歴があり、友人関係が続いていたといいます。恋仲となったのは、お互いが独身に戻った後の09年から。すると、柏原はいつの間にやら送迎を行うなど内田の仕事を陰で支えるようになり、遅くとも20年ごろには現場マネージャーを担当していました」

内田有紀

先月、クランクインしたばかりの映画版「虎に翼」の撮影現場では、こんな光景が見られたという。

関係者の談。

「NHKの朝ドラで放送された『虎に翼』とは異なり、映画版では内田さんがキャスティングされています。現場には柏原さんもマネージャーとして来ていましたが、ずっと車の運転席で待機しており、ほとんど姿を見せませんでした。内田さんもそんな彼に合わせるように、休憩のたびに車に戻って二人きりで過ごしていましたよ」

なぜ、車中で待機するのかといえば、

「昔は人気俳優だった柏原さんが辺りをウロウロしていたら、スタッフは気を使いますからね。本人がそんな事情を十分に理解した上で、裏方に徹していたのだと思います」（同）

内田にとっては柏原が昔、役者だったことが演技のプラスになっている。

「彼がそばにいれば、いつでもどこでも台本の読み合わせが可能です。車内でも二人で芝居の練習をしていたのでしょう」（同）

傷害罪で罰金刑

柏原は95年公開の映画「Love Letter」で、中山美穂が務めたヒロインの婚約者だった男性の少年時代を演じ、日本アカデミー賞の新人俳優賞に輝いたこともある。だが、04年に路上駐車を巡るトラブルで会社員の顔面を殴りつけ、翌05年、傷害罪で20万円の罰金刑を受けた。その後、俳優業のオファーは減っていき、14年以降は表舞台に立っていない。

芸能事務所の関係者はこう言う。

「柏原さんは怒りっぽく、立場が下の人間に厳しいところもありますが、こと内田さんのマネジメント業務に関しては完璧にこなしています。プロデューサーなどお偉方への対応は丁寧で、スタッフとのやりとりも細かくて抜かりがない。女優からすれば、マネージャーと芝居の練習相手の両方をこなせる恋人なんて、なかなか出会えません。柏原さんは最強のパートナーだといえます」

焼肉店でデート

前出の芸能記者は、二人が付き合い出して数年がたった頃、偶然こんな姿を目にしたことがあったという。

「焼肉店でデートをしていたのですが、内田が食事後、自分のバッグから財布を取り出しました。そして柏原は当然のように財布を預かり、支払いを任されていたのです。当時から彼女は、身の回りのあらゆることを彼に頼んでいたのだと思います。その後、全幅の信頼を置き、マネジメントを一任するようになったということでしょう」

内田は昨年末で大手事務所「バーニングプロダクション」を退所。晴れて今年から、柏原が代表を務める個人事務所「テンビーンズ合同会社」の所属となり、独立を果たした。

高い知名度を誇るがゆえに仕事は相変わらず順調だが、車の中で演技力を磨き、さらに一皮むけるかも？

「週刊新潮」2026年4月16日号 掲載