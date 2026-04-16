いつも遊んでいるオモチャが普段とは違う様子に戸惑ってしまう猫ちゃんの光景が、973万再生を超えて笑顔を届けています。ボタンを押すと、中から猫ちゃんのオモチャが出てくる箱で遊んでいた猫ちゃん。しかし、この日はいつもと様子が違ったようで…？予想外の動きをするオモチャを見つめる猫ちゃんの姿には、「ふたりとも止まった（笑）」「母性本能をくすぐられます」とコメントが寄せられています。

【動画：猫が『箱の中から猫が出てくるおもちゃ』で遊んでいたら…予想外の『シュールすぎる展開』】

オモチャのボタンを押してみるココくん

Instagramアカウント『Coco』に投稿されたのは、オモチャが出てくる箱で遊ぶ猫ちゃんの光景。この日、スコティッシュフォールドのココくんはオモチャの箱の前に佇んでいたとのこと。このオモチャは箱の形をしていて、箱の上についているボタンを押すと、箱の中から猫ちゃんの姿をしたオモチャが姿を現すという仕組みになっているのだそう。ココくんはいつもボタンを押しては、猫ちゃんが中から出てくるのを楽しんでいるとのこと。

この日もいつものように前足でボタンを押して、猫ちゃんが中から顔を覗かせるのを楽しみにしていたココくんですが…この日はいつもとは少し違う展開を見せることとなったのでした。

静かに見つめ合うココくんとオモチャの猫ちゃん

オモチャの箱に付いているボタンを押して、猫ちゃんのオモチャが出てくるのを待っていたココくん。いつもなら、猫ちゃんのオモチャが顔を出したあと、腕のパーツがボタンの上に乗って猫ちゃんのオモチャが箱の中に帰って行くという流れですが…この日は、箱が開いたあと猫ちゃんが動かなくなってしまったそう。箱の隙間からずっとココくんのことを見つめていたといいます。

そんな猫ちゃんと目が合ったココくんも、視線を逸らすことなく猫ちゃんのことを見つめ返していたそう。なんともいえないそのシュールな光景に、なんだか妙な笑いが込み上げてきます。

思わず視線を逸らすココくん

いつもと違う猫ちゃんのオモチャの動きに、どことなく戸惑っているようなココくん。その後、先に動き出したのはココくんだったそう。ココくんが猫のオモチャの腕をチョンっと優しくタッチすると、猫ちゃんの腕が箱の中から出てきたといいます。

しかし、少し動いたものの、猫のオモチャはその後再び動きを止めてしまったそう。いつもならすぐに箱の中に戻ってしまう猫ちゃんと長い間見つめ合うことになったココくんは、どこか気まずそうに猫ちゃんから視線を外すのでした。

いつもと違う猫ちゃんのオモチャの動きに戸惑うココくんの光景には、「『何これ…』って思ってそうｗ」「分からないものには手を出さないココくん賢い」「世界にはこんなに可愛い猫がいるのか…」と、さまざまな感想が寄せられることに。

Instagramアカウント『Coco』では、そんなココくんの日々の体験が綴られています。

ココくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「Coco」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。