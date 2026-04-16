アリアナ・グランデ、『ミート・ザ・ペアレンツ』15年ぶり新作に参戦 “最悪の家族対面”再び
俳優のロバート・デ・ニーロ、ベン・スティラーが主演するコメディ映画「ミート・ザ・ペアレンツ」シリーズの最新作『ミート・ザ・ペアレンツ／フィアンセの襲来』（原題：Focker In-Law）の日本公開が決定した。2000年（日本公開は2001年）の第1作から続く“最悪の家族対面”を描く人気シリーズが、15年ぶりにスクリーンに帰ってくる。
【動画】オマージュシーン満載のウルトラティザー予告映像
同シリーズは、“恋人の実家にあいさつに行く”という誰もが経験しうるシチュエーションを、悪夢のようなトラブルの連続で描いたマリッジコメディ。ロバート・デ・ニーロ演じる元CIAの“最恐の義父候補”ジャックと、ベン・スティラー演じる“ツイてない婿候補”グレッグの攻防が世界中で支持を集めてきた。
最新作では、グレッグとパム（テリー・ポロ）の息子ヘンリー（スカイラー・ギソンド）がフィアンセを連れて実家を訪れることに。これまで“迎えられる側”だったグレッグが、今度は“迎える側”として新たな試練に直面する。脚本＆監督は、これまでシリーズの脚本に携わってきたジョン・ハンバーグが務める。
シリーズおなじみのキャストも再集結。ロバート・デ・ニーロ、ベン・スティラーに加え、“完璧すぎる元カレ”ことオーウェン・ウィルソンも再集結。新たなキーパーソンとして映画『ウィキッド ふたりの魔女／永遠の約束』でも話題沸騰中の世界的ポップアイコン、アリアナ・グランデが参戦。ヘンリーのフィアンセ・オリヴィア役として登場し、強烈な存在感で一家に新たな波乱を巻き起こす。
解禁されたウルトラティザー映像では、シリーズおなじみの“最悪のご対面”が世代を超えて再び巻き起こる様子が描かれる。ヘンリーがフィアンセのオリヴィアを家族に紹介することをきっかけに、“普通の顔合わせ”のはずが、ジャックによるウソ発見器での尋問へと発展するなど、初対面とは思えない緊張感が漂う。
愛犬にもすぐに気に入られたオリヴィアを、母・パム（テリー・ポロ）は「頭もよくて魅力的」と好意的に受け止めているが、息子のヘンリーを“ボクちゃん”と呼ぶほど可愛がるグレッグは「純粋だから騙されている」と息子を心配して落ち着かない。
さらに、オリヴィアの“元FBIネゴシエーター”という意外な経歴が明かされ、「彼を父の縛りから解放する」という意味深な一言によって、思わずグレッグが食事を喉に詰まらせてしまう。さらに、サイクリング中のレース対決など、張り合いがエスカレートしていく様子も描かれ、“普通でいたいのにすべて裏目に出る”というシリーズならではの笑いも健在。
ラストには、「お父様のことを知りたい」と迫るオリヴィアに対し、グレッグが「どうせ心を読んでくるんだろう！俺はピノキオじゃない、魔女め！」と絶叫。『ウィキッド』シリーズを思わせるユーモアも収められ、予測不能な展開を予感させる。
“恋人の家族に会う”という日常の出来事が、なぜか大惨事へと発展する――。シリーズ最新作としてさらにパワーアップした“家族バトルコメディ”に期待が高まる。
【動画】オマージュシーン満載のウルトラティザー予告映像
同シリーズは、“恋人の実家にあいさつに行く”という誰もが経験しうるシチュエーションを、悪夢のようなトラブルの連続で描いたマリッジコメディ。ロバート・デ・ニーロ演じる元CIAの“最恐の義父候補”ジャックと、ベン・スティラー演じる“ツイてない婿候補”グレッグの攻防が世界中で支持を集めてきた。
シリーズおなじみのキャストも再集結。ロバート・デ・ニーロ、ベン・スティラーに加え、“完璧すぎる元カレ”ことオーウェン・ウィルソンも再集結。新たなキーパーソンとして映画『ウィキッド ふたりの魔女／永遠の約束』でも話題沸騰中の世界的ポップアイコン、アリアナ・グランデが参戦。ヘンリーのフィアンセ・オリヴィア役として登場し、強烈な存在感で一家に新たな波乱を巻き起こす。
解禁されたウルトラティザー映像では、シリーズおなじみの“最悪のご対面”が世代を超えて再び巻き起こる様子が描かれる。ヘンリーがフィアンセのオリヴィアを家族に紹介することをきっかけに、“普通の顔合わせ”のはずが、ジャックによるウソ発見器での尋問へと発展するなど、初対面とは思えない緊張感が漂う。
愛犬にもすぐに気に入られたオリヴィアを、母・パム（テリー・ポロ）は「頭もよくて魅力的」と好意的に受け止めているが、息子のヘンリーを“ボクちゃん”と呼ぶほど可愛がるグレッグは「純粋だから騙されている」と息子を心配して落ち着かない。
さらに、オリヴィアの“元FBIネゴシエーター”という意外な経歴が明かされ、「彼を父の縛りから解放する」という意味深な一言によって、思わずグレッグが食事を喉に詰まらせてしまう。さらに、サイクリング中のレース対決など、張り合いがエスカレートしていく様子も描かれ、“普通でいたいのにすべて裏目に出る”というシリーズならではの笑いも健在。
ラストには、「お父様のことを知りたい」と迫るオリヴィアに対し、グレッグが「どうせ心を読んでくるんだろう！俺はピノキオじゃない、魔女め！」と絶叫。『ウィキッド』シリーズを思わせるユーモアも収められ、予測不能な展開を予感させる。
“恋人の家族に会う”という日常の出来事が、なぜか大惨事へと発展する――。シリーズ最新作としてさらにパワーアップした“家族バトルコメディ”に期待が高まる。