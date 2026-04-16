『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、「自己分析をせずに内定する就活生」の3つの特徴について著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

自己分析をしなくても内定する就活生

「自己分析は大事」とよく言われますが、正直やらなくても内定する人がいるのも事実です。

正直、少しモヤっとしますよね。

このような就活生は、自己分析を「やっていないように見えるだけ」で、実際は別の形でできているケースが多いです。

つまり、自己分析はいらないというより、「形式的にやっていないだけ」なのです。

自己分析をしなくても受かる人の3つの特徴

では、自己分析をしなくても受かる人は何が違うのでしょうか。

一つ目は、「自分の経験を自然に言語化できる人」です。

過去の出来事を振り返ったときに、「なぜそれをやったのか」「どんな考えで動いたのか」を、無理なく説明できる。この状態にある人は、あえて自己分析の時間を取らなくても対応できます。

二つ目は、「価値観がはっきりしている人」です。

どんな環境が合うのか、何にやりがいを感じるのか。この軸がある程度固まっていると、企業選びや志望動機に一貫性が出ます。

ここが曖昧だと、どうしても話がブレやすくなります。

三つ目は、「場数をこなすなかで、何を言えばいいのかを整理できている人」です。

面接やESを通して、自分の考えを何度も言語化していく中で、自然と整理されていくタイプです。

このパターンの人は、最初から完璧に整理されているわけではありませんが、選考を通して精度を上げていきます。

多くの人は「自己分析をしたほうが早い」

ただし、ここで大事なのは、多くの人にとっては自己分析をやった方が早いということです。

自然に言語化できる人は一部で、ほとんどの人は一度立ち止まって整理しないと、うまく話せる状態になりません。

特に、「なぜその行動を取ったのか」「自分の強みは何か」といった問いは、意識的に考えないと出てこないことが多いです。

ここを曖昧なまま進めると、面接での回答が浅くなりやすいです。

自己分析は“やること”が目的ではなく、「自分の考えを言語化できる状態を作ること」が目的です。

内定に近づく自己分析の仕方は？

よくあるのが、「自己分析シートを埋めて終わり」というパターンです。

ただ、それで自分の言葉として話せないのであれば、意味はあまりありません。

重要なのは、「どんな質問をされても、自分の考えとして答えられる状態」にあるかどうかです。

形式にこだわる必要はありませんが、この状態は外せません。

自己分析をやるかどうかではなく、「自分のことを説明できる状態かどうか」。ここに目を向けると、やるべきことが見えてきます。

自己分析をやったかではなく、「自分の考えを自然に話せるか」を一度確かめてみてください。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）