◇欧州ＣＬ 準々決勝第２戦 アーセナル０―０スポルティング（１５日・エミレーツスタジアム）※２戦合計１―０

欧州ＣＬは１５日、準々決勝の２試合が行われ、ＭＦ守田英正を擁するスポルティングはアーセナルと０―０の引き分けに終わり、２戦合計で０―１と敗れて敗退した。

ボランチで先発出場した守田。前半３０分には中盤でのスムーズなターンからの展開で攻撃の起点となるなど、チームの中心として戦った。プレミアリーグで首位に立つアーセナルに対し、互角の戦いをみせたが、最後まで得点を奪うことは出来ず。守田は後半３２分に途中交代し、試合はスコアレスドローに終わり、第１戦で負った１点のビハインドを奪い返すことはできなかった。

チームを勝利に導くことはできなかったが、欧州最高峰の舞台で８強に進んだチームで、その力を証明した守田。日本代表では３月に行われた英国遠征メンバーから漏れ、５月１５日のＷ杯メンバー発表に向け、厳しい立場にある。しかしキャプテンのＭＦ遠藤航（リバプール）は負傷からの回復が不透明な中、好調を維持する３０歳ボランチが再評価される可能性はある。