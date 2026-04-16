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【注意】こんな人材をリーダーにするな！ダメなリーダーの特徴について正直にお話しします。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【注意】こんな人材をリーダーにするな！ダメなリーダーの特徴について正直にお話しします。」と題した動画を公開した。市ノ澤翔氏が、組織のプロフェッショナルである「ファシリ社長」ことナカシマ氏をゲストに迎え、出世させてはいけない社員の特徴や、逆に引き上げるべき人材の条件について語り合った。



動画のメインテーマは、「出世させてはいけない社員の特徴」。ナカシマ氏はまず、社歴が長いという理由だけで出世させる「年功序列」の危険性を指摘し、「マネジメントの適性がなかったとすると、本人も部下も疲弊する」と語った。そのような人材には、マネジメント職とは別にスペシャリスト職を用意すべきだと提言している。



続いて、部下の意見を上に通すだけの「ただの伝言役」や、「自分の機嫌をコントロールできない人」を挙げた。特に後者については、「ドアノブを開ける音や足音でその日の機嫌がわかる」といった実例を紹介し、「関係ない人に対していきなり機嫌が悪いって意味がわからない」と苦笑いを浮かべながら指摘した。



さらに、「完璧主義な人」については、「その仕事めちゃめちゃ完璧にやってくれるけど、こだわりがめちゃめちゃ強いから、ここから外れると攻撃的になっちゃう」と説明。また、「ルールを守れない人」の例として成績優秀な営業マンが会議に出ないケースを挙げ、「それを許されちゃうんだなってなるし、会社の基準が下がる」と、周囲への悪影響の大きさを強調した。



逆に出世させるべき社員について問われると、ナカシマ氏は「会社のミッション・ビジョン・バリューを語れる人」と回答。「問題の指摘じゃなくて提案をする」ことができる人材こそが重要だとし、現状のできない言い訳ばかりするのではなく、「どうするのっていう提案までできる人じゃないと厳しい」と熱弁した。



動画の終盤では、外部のファシリテーターが経営会議に入るメリットについても言及され、社長には直接言えない問題が解決に向かうプロセスが明かされた。組織づくりに悩む経営者や、今後のキャリアを考えるビジネスパーソンにとって、多くの気づきが得られる対談となっている。