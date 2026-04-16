Snow Man向井康二のデートを『トークィーンズ』メンバー大絶賛！ 意外な車種でドライブへ
Snow Man・向井康二が、今夜4月16日と23日23時より放送の『トークィーンズ』（フジテレビ系）に出演。3年8ヵ月ぶりとなる今回は、“俺のカッコいいところだけを見て欲しいデート”と銘打ったデート企画に2週連続で登場し、意外な一面を見せてスタジオを大いに盛り上げる。
【写真】向井康二のデートをスタジオ女性陣が大絶賛！
本番組は、指原莉乃やいとうあさこら、バラエティー番組で見ない日はないほど引っ張りだこの女性タレントが一堂に集結し、バラエティー最強女子軍団“トークィーンズ”を結成。ゲストの素顔や新たな魅力を引き出すトークバラエティーだ。
前回出演した際には“涙活”をテーマに意外な素顔を見せた向井。3年8ヵ月ぶりとなる今回は、本人たっての希望により、デート企画で登場する。「自信しか無い」と向井が語るデート企画の内容に、果たしてトークィーンズメンバーはどんな反応を見せるのか？
デート企画の相手を務めるのは福田麻貴（3時のヒロイン）。待ち合わせ場所に向かった福田を待っていたのは、車の前にたたずむ向井。実はこの待ち合わせにも、向井のこだわりがあった。これから車で目的地に向かうというが、そのドライブのために選ばれたのは意外な車種。思わず「え？」と声を上げる福田だったが、そこには向井流・おもてなしの気持ちが込められていた。向井の独特の運転方法にもツッコミが殺到する中、その車を選んだ理由にトークィーンズメンバーも思わず納得。いとうあさこが「ええな」とつぶやく、向井の気遣いとは？
今回は、初の遠方を訪れるプチ旅行企画ということで、目的地まではおよそ2時間半のドライブ。その間、彼女を飽きさせないために向井が用意したのは、ふたりで盛り上がれるゲーム。自ら考案したというそのゲームは、シンプルに楽しめるものばかりだったが、単なるお楽しみだけで終わらない仕掛けがあって…？ その内容が判明すると、スタジオは騒然。自分から仕掛けておいて耳まで真っ赤になってしまった向井。トークィーンズメンバーから思わず「かわいい」という声が飛び出すなど、いつもと違う素顔をみせた向井の様子は必見だ。
2時間半のドライブデートの内容が、「無理してる感じがない」「子犬感がたまらない」などと絶賛される中、ふたりは目的地に到着。向井がどうしても行きたかったところ…それはスキー場。それぞれウエアに着替えての待ち合わせ。雪原でひとり待つ福田の元に、向井はプロ並みと称される得意のスノーボードを駆使して颯爽（さっそう）と登場する。15年ぶり2回目のスノボ体験だという福田に、これからスノボを教えるというのだが…。
これまでのデート企画を「小手先のカッコつけ」と一刀両断する向井が、本気で魅せる最高のデートとは果たして？ 2週連続で届ける、トークィーンズたちが思わずキュンキュンした見応えたっぷりのデート企画に期待したい。
向井康二が出演する『トークィーンズ』は、フジテレビ系にて前編4月16日23時、後編4月23日23時より放送。
【写真】向井康二のデートをスタジオ女性陣が大絶賛！
本番組は、指原莉乃やいとうあさこら、バラエティー番組で見ない日はないほど引っ張りだこの女性タレントが一堂に集結し、バラエティー最強女子軍団“トークィーンズ”を結成。ゲストの素顔や新たな魅力を引き出すトークバラエティーだ。
デート企画の相手を務めるのは福田麻貴（3時のヒロイン）。待ち合わせ場所に向かった福田を待っていたのは、車の前にたたずむ向井。実はこの待ち合わせにも、向井のこだわりがあった。これから車で目的地に向かうというが、そのドライブのために選ばれたのは意外な車種。思わず「え？」と声を上げる福田だったが、そこには向井流・おもてなしの気持ちが込められていた。向井の独特の運転方法にもツッコミが殺到する中、その車を選んだ理由にトークィーンズメンバーも思わず納得。いとうあさこが「ええな」とつぶやく、向井の気遣いとは？
今回は、初の遠方を訪れるプチ旅行企画ということで、目的地まではおよそ2時間半のドライブ。その間、彼女を飽きさせないために向井が用意したのは、ふたりで盛り上がれるゲーム。自ら考案したというそのゲームは、シンプルに楽しめるものばかりだったが、単なるお楽しみだけで終わらない仕掛けがあって…？ その内容が判明すると、スタジオは騒然。自分から仕掛けておいて耳まで真っ赤になってしまった向井。トークィーンズメンバーから思わず「かわいい」という声が飛び出すなど、いつもと違う素顔をみせた向井の様子は必見だ。
2時間半のドライブデートの内容が、「無理してる感じがない」「子犬感がたまらない」などと絶賛される中、ふたりは目的地に到着。向井がどうしても行きたかったところ…それはスキー場。それぞれウエアに着替えての待ち合わせ。雪原でひとり待つ福田の元に、向井はプロ並みと称される得意のスノーボードを駆使して颯爽（さっそう）と登場する。15年ぶり2回目のスノボ体験だという福田に、これからスノボを教えるというのだが…。
これまでのデート企画を「小手先のカッコつけ」と一刀両断する向井が、本気で魅せる最高のデートとは果たして？ 2週連続で届ける、トークィーンズたちが思わずキュンキュンした見応えたっぷりのデート企画に期待したい。
向井康二が出演する『トークィーンズ』は、フジテレビ系にて前編4月16日23時、後編4月23日23時より放送。