フリースタイルスキー・モーグルで五輪５大会連続入賞の上村愛子さん（４６）の姿にフォロワーは驚きの声を寄せた。

１５日までに自身のインスタグラムを更新し、「岳樺の影との共演」と題して投稿。雪山を滑る様子を披露し「足元の雪質、雪面を確認しながら丁寧にゆっくりと一定のリズムで刻んだ一本」と説明。「とても素敵な写真を撮ってくれた」というカメラマンのアカウントも紹介した。

滑った道は、雪にきれいなカーブを描いている。フォロワーは「流石（さすが）プロ！！」「水墨画みたい…！」と驚き、「めっちゃ綺麗ないいラインです」「うわーー、天気よくないと撮れないやつ」「愛子さん、やっぱり凄（すご）い人」「真似できません」「素晴らしい」と感動していた。

上村さんは長野・白馬中３年時にアルペンからモーグルに転向。五輪は初出場の１９９８年長野で７位、２００２年ソルトレークシティー６位、０６年トリノ５位、１０年バンクーバー４位、１４年ソチ４位。ソチ五輪後の１４年に現役を引退した。私生活ではアルペンスキー五輪４大会連続代表の皆川賢太郎氏と０９年６月に結婚したが、２３年１２月に離婚した。