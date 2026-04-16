「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人も楽しいビジネス書『小学生でもできる言語化』をもとに、「言語化力のない子どもが、つい困ってしまう場面」について解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

子どもに「今日どうだった？」と聞くと、なんと返ってきますか？

「今日どうだった？」と聞いたとき、子どもからなんと返ってくるだろうか？

「楽しかった」「よかった」とだけ返ってくる経験は、親なら一度はあるはずだ。

「うまく言葉にできないこと」で起こる弊害

私は小学生のとき、友人の誘いを断るのが苦手だった。

親に「家に人をあげるのはダメ」と言われていたが、友人にその理由をうまく説明できず、勝手に友達を家にあげて遊んだことがある。

当然、親にはめちゃくちゃ怒られた。

しかし、当時の私は、友人にどう説明すればいいのかがよく分からず、そして「断る」ことは悪だと思っていた。

「言語化力がない子」がつい困ってしまう場面とは、どんな状態で起こりうるのだろうか。

言語化力がない子どもが困ってしまう場面

『小学生でもできる言語化』の中には、こんなエピソードがある。

子どもが友達関係や学校でつまずいてしまう場面の多くは、伝え方が分からないことから生まれるという。

自分の思いや状況を言葉にできる力は、誤解を減らし、人間関係をスムーズにする大きな土台になるのだ。

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』をもとに作成しました。）