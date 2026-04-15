「Snow Man」深澤辰哉（33）が、15日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演し、最近のビッグな買い物を明かした。

番組テーマは「物価高でカツカツ 家計の救済ワザ」。物価高騰で人々の生活が苦境に陥る中、専門家たちからは目からウロコの生活術が披露された。

ひな壇のタレントたちには、投資のメリットについてレクチャーがあった。しかし深澤は「僕はやっちゃダメだと思って」と告白。「やったら、たぶんハマってしまうタイプだと思う。仕事がおろそかになりそうなので。仕事は頑張りたいから、そこには手を出さないようにはしています」と理由を説明した。

また金銭感覚にまつわる質問も。ヒロミが「どんどん使う方ですね。でも頭の中では計算していますけど」と説明すると、続く深澤は「僕もめちゃくちゃ使っちゃうんで。本当にギリギリで生きているって感じですね」と、金遣いの荒さを明かした。

かつて同番組で、500万円ものデニムジャケットを購入したことを明かし、驚かせていた。「500万円のジージャン。怖いです、自分が怖いです。本当に」。しかしその後、さらに大きな買い物をしたという。

「最近だと、またジージャンをもう1個買いまして。同じ形なんですよ。だけど、色が濃い。新品っぽいみたいなのを最近買ったんですけど。うわあ…、とんでもなかったですね」

MC明石家さんまから「500万より高かったの？」と問われると、「高かったです。同じ形で、ビンテージです。ファースト（1936年発表モデル）の（背面縫製が）Tバックです」と、そのレアぶりを説明。スタジオからどよめきが起きた。

「ブラックマヨネーズ」小杉竜一からは「お母さんやったら、“あんた同じの持ってるやん”って言われる」といじられた。深澤は「絶対言われるんですよ。だから親には内緒で、全部やっているので」と苦笑いで明かしていた。