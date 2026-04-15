ホロライブ・ときのそら、配信休止中のさくらみこと食事へ 活動9年にして“初”と明かす
「ホロライブ」所属VTuber・ときのそらさんが、15日までに自身のチャンネルを更新。雑談の中で配信活動休止中のさくらみこさんと食事をしてきたことを明かした。
【動画】さくらみこさんとの食事エピソードを語るそらさん（39：27ごろ）
14日に雑談配信『【こんばんは】深夜の配信にようこそ【ホロライブ／ときのそら】』を行ったそらさんは「みこちとご飯行ってきた。楽しかった」と近況を報告。彼女とみこさんは同じ0期生なので親交は深いと思われたが、ふたりきりで遊ぶのは今回が初めてだったようで「初めてだよみこちとご飯行ったの。大人数でとかもないからガチで初めて」とも語っていた。
2017年のデビューから一度もみこさんとふたりで遊んだことがないという意外な事実にファンからは「一緒にご飯に行ったの初めてだと思わなかった」「みこち緊張したろうな」「推しが誰かと仲良しのエピソード健康に良すぎだ」「みこさんが後輩ってつよい」などの声が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「SoraCh. ときのそらチャンネル」
【動画】さくらみこさんとの食事エピソードを語るそらさん（39：27ごろ）
14日に雑談配信『【こんばんは】深夜の配信にようこそ【ホロライブ／ときのそら】』を行ったそらさんは「みこちとご飯行ってきた。楽しかった」と近況を報告。彼女とみこさんは同じ0期生なので親交は深いと思われたが、ふたりきりで遊ぶのは今回が初めてだったようで「初めてだよみこちとご飯行ったの。大人数でとかもないからガチで初めて」とも語っていた。
2017年のデビューから一度もみこさんとふたりで遊んだことがないという意外な事実にファンからは「一緒にご飯に行ったの初めてだと思わなかった」「みこち緊張したろうな」「推しが誰かと仲良しのエピソード健康に良すぎだ」「みこさんが後輩ってつよい」などの声が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「SoraCh. ときのそらチャンネル」