WOWOWでCNBLUEを4ヶ月連続で特集 5月の日本ツアー映像も
WOWOWでは、韓国のロックバンド・CNBLUEを4ヶ月連続で特集する。5月に行なわれる日本ツアーなどが放送・配信される。
CNBLUE、13年9ヶ月ぶりシングル1位 シングル「心盗夜」、自身通算2作目【オリコンランキング】
ジョン・ヨンファ（Vo＆Gt）、カン・ミンヒョク（Dr）、イ・ジョンシン（Ba）の3人からなるCNBLUE。ダンスグループが多い韓国の音楽シーンにあって、バンドスタイルのサウンドで韓国ロックシーンを長きにわたって牽引し、日本のみならず世界中のファンを魅了している。
デビュー前に日本でライブハウスや路上で音楽修業をし、2010年に韓国デビュー、2011年に日本メジャーデビューを果たしたCNBLUEにとって、今年は日本メジャーデビュー15周年にあたるアニバーサリーイヤー。これまでもコンスタントに来日公演を開催し、日本のファンに寄り添ってきたCNBLUEだが、今年も精力的な活動を展開している。2月にジョン・ヨンファが日本でのソロライブを行なったのに続き、5月にはCNBLUEが日本でアリーナツアーを開催する。
WOWOWでは、日本ツアーの最新ライブ（5月3日／神奈川・ぴあアリーナMM公演）に加え、兵役、コロナ禍を経ての来日公演であった2022年以降のライブ4本を含む4ヶ月連続特集を展開。骨太のロックはもちろん、アコースティック曲や最新のEDMを取り入れたポップナンバーまで聴かせる幅広いサウンドと、観客のハートをつかんで盛り上げる熱いステージの魅力が味わえる。さらに、メンバー出演ドラマもWOWOWオンデマンドで配信される。
■『ジョン・ヨンファ「2026 JUNG YONGHWA SOLO LIVE IN JAPAN "One Last Day"」』
5月31日（日） 午後3：00〜
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・同時配信終了後〜アーカイブ配信あり
■『CNBLUE「2026 CNBLUE LIVE '3LOGY' IN JAPAN」』
6月放送・配信予定
※放送・同時配信終了後〜アーカイブ配信あり
■『CNBLUE「AUTUMN CONCERT 2022 〜LET IT SHINE〜 @NIPPON BUDOKAN」』
7月放送・配信予定
※放送・同時配信終了後〜アーカイブ配信あり
■『CNBLUE「ZEPP TOUR 2023 〜CALLING〜 @TOKYO GARDEN THEATER」』
7月放送・配信予定
※放送・同時配信終了後〜アーカイブ配信あり
■『CNBLUE「2024 CNBLUE AUTUMN TOUR 〜LIFE ANTHEM〜 @NIPPON BUDOKAN」』
8月放送・配信予定
※放送・同時配信終了後〜アーカイブ配信あり
■『CNBLUE「2025 CNBLUE LIVE - VOYAGE into X IN JAPAN @TOKYO GARDEN THEATER」』
8月放送・配信予定
※放送・同時配信終了後〜アーカイブ配信あり
■『7人の脱出 Season2-リベンジ-』
WOWOWオンデマンドで配信中
■『ラブ・トライアングル〜また君に恋をする〜』
6月配信予定
CNBLUE、13年9ヶ月ぶりシングル1位 シングル「心盗夜」、自身通算2作目【オリコンランキング】
ジョン・ヨンファ（Vo＆Gt）、カン・ミンヒョク（Dr）、イ・ジョンシン（Ba）の3人からなるCNBLUE。ダンスグループが多い韓国の音楽シーンにあって、バンドスタイルのサウンドで韓国ロックシーンを長きにわたって牽引し、日本のみならず世界中のファンを魅了している。
WOWOWでは、日本ツアーの最新ライブ（5月3日／神奈川・ぴあアリーナMM公演）に加え、兵役、コロナ禍を経ての来日公演であった2022年以降のライブ4本を含む4ヶ月連続特集を展開。骨太のロックはもちろん、アコースティック曲や最新のEDMを取り入れたポップナンバーまで聴かせる幅広いサウンドと、観客のハートをつかんで盛り上げる熱いステージの魅力が味わえる。さらに、メンバー出演ドラマもWOWOWオンデマンドで配信される。
■『ジョン・ヨンファ「2026 JUNG YONGHWA SOLO LIVE IN JAPAN "One Last Day"」』
5月31日（日） 午後3：00〜
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・同時配信終了後〜アーカイブ配信あり
■『CNBLUE「2026 CNBLUE LIVE '3LOGY' IN JAPAN」』
6月放送・配信予定
※放送・同時配信終了後〜アーカイブ配信あり
■『CNBLUE「AUTUMN CONCERT 2022 〜LET IT SHINE〜 @NIPPON BUDOKAN」』
7月放送・配信予定
※放送・同時配信終了後〜アーカイブ配信あり
■『CNBLUE「ZEPP TOUR 2023 〜CALLING〜 @TOKYO GARDEN THEATER」』
7月放送・配信予定
※放送・同時配信終了後〜アーカイブ配信あり
■『CNBLUE「2024 CNBLUE AUTUMN TOUR 〜LIFE ANTHEM〜 @NIPPON BUDOKAN」』
8月放送・配信予定
※放送・同時配信終了後〜アーカイブ配信あり
■『CNBLUE「2025 CNBLUE LIVE - VOYAGE into X IN JAPAN @TOKYO GARDEN THEATER」』
8月放送・配信予定
※放送・同時配信終了後〜アーカイブ配信あり
■『7人の脱出 Season2-リベンジ-』
WOWOWオンデマンドで配信中
■『ラブ・トライアングル〜また君に恋をする〜』
6月配信予定