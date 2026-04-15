『エヴァ』本格的な釣具の新商品発表 初号機・2号機・第4の使徒エギ3種セット
アニメ『エヴァンゲリオン』と釣具ブランドDRESSのコラボ最終弾が発表された。「EVA×DRESS EVA-Q 3号」初号機・2号機・第4の使徒 エギ3種セットが5月20日に発売される。
【写真】カラフルで釣れそう！発売される『エヴァ』釣具のエギ3種類
2025年…TVシリーズ『新世紀エヴァンゲリオン』放送開始から30周年という記念すべき年に、釣具ブランド「DRESS」と『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズの特別コラボレーション「EVANGELION × DRESS」が始動。
2017年以来となる復活コラボは「魚類捕獲計画」と銘打たれ、2025年7月の第1弾では、エギ（3.5号）や、フィッシュグリップ・プライヤー・バッカン・防水トートなど多彩なアイテムが登場。『エヴァ』ファンとアングラーの両方から大きな反響を呼んだ。
2025年12月〜2026年1月にかけて展開された第2弾では、バッカンやプライヤー・フィッシュグリップなどをエヴァンゲリオン2号機をモチーフにしたカラーに加え、ドレパンルアーやメタルジグ（A.T. IWASHI）が加わり、コレクションをさらに拡充。そして今回、EVANGELION × DRESS 第2弾の最終商品がいよいよ登場する。
第1弾エギ（3.5号）に続く今回は、より汎用性の高い3号サイズでの展開。堤防・磯・河川など幅広いエギングフィールドに対応し、初心者から上級者まで手にとりやすいサイズ感で登場。初号機・2号機・第4の使徒という3つのデザインをまとった3本のエギが1セットに。コレクションとしても、実釣アイテムとしても、手元に揃えておきたい集大成となっている。
■EVANGELION × DRESS 第2弾 全ラインナップ
2025年12月 発売
・EVA×DRESS ドレパンルアー 第2弾
・EVA×DRESS 魚介類捕獲計画ステッカー
・EVA×DRESS A.T. IWASHI（メタルジグ Rサーディン）初号機・2号機セット 30g / 40g
2026年1月 発売
・EVA×DRESS グラスパー グラディウス 2.0（2号機カラー）
・EVA×DRESS 8inch アルミプライヤー（2号機カラー）
・EVA×DRESS バッカンミニ（17L）エヴァンゲリオン2号機カラー
2026年5月20日 発売〔第2弾 最終商品〕
EVA×DRESS EVA-Q 3号 初号機・2号機・第4の使徒 3種セット ￥5,940（税込）
【写真】カラフルで釣れそう！発売される『エヴァ』釣具のエギ3種類
2025年…TVシリーズ『新世紀エヴァンゲリオン』放送開始から30周年という記念すべき年に、釣具ブランド「DRESS」と『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズの特別コラボレーション「EVANGELION × DRESS」が始動。
2025年12月〜2026年1月にかけて展開された第2弾では、バッカンやプライヤー・フィッシュグリップなどをエヴァンゲリオン2号機をモチーフにしたカラーに加え、ドレパンルアーやメタルジグ（A.T. IWASHI）が加わり、コレクションをさらに拡充。そして今回、EVANGELION × DRESS 第2弾の最終商品がいよいよ登場する。
第1弾エギ（3.5号）に続く今回は、より汎用性の高い3号サイズでの展開。堤防・磯・河川など幅広いエギングフィールドに対応し、初心者から上級者まで手にとりやすいサイズ感で登場。初号機・2号機・第4の使徒という3つのデザインをまとった3本のエギが1セットに。コレクションとしても、実釣アイテムとしても、手元に揃えておきたい集大成となっている。
■EVANGELION × DRESS 第2弾 全ラインナップ
2025年12月 発売
・EVA×DRESS ドレパンルアー 第2弾
・EVA×DRESS 魚介類捕獲計画ステッカー
・EVA×DRESS A.T. IWASHI（メタルジグ Rサーディン）初号機・2号機セット 30g / 40g
2026年1月 発売
・EVA×DRESS グラスパー グラディウス 2.0（2号機カラー）
・EVA×DRESS 8inch アルミプライヤー（2号機カラー）
・EVA×DRESS バッカンミニ（17L）エヴァンゲリオン2号機カラー
2026年5月20日 発売〔第2弾 最終商品〕
EVA×DRESS EVA-Q 3号 初号機・2号機・第4の使徒 3種セット ￥5,940（税込）
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