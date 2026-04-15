アグネス・チャン「ダイエット中の方にもお勧め」 喉を労る健康メニュー公開 大根スープ・野菜中心の手料理に「ヘルシーで真似したい」「身体が温まりそう」の声
【モデルプレス＝2026/04/15】歌手のアグネス・チャンが4月14日、自身のInstagramを更新。喉を労る健康的な食事を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】70歳人気歌手「初めて見た」喉をいたわる健康キノコ料理
アグネスは「喉を慰る食事を実行しています」と報告し、こだわりの食事を公開。「大根のスープや、野菜中心の献立 緑茶など…」と紹介し、葉物野菜できのこを包んだ料理や、目玉焼きを乗せた野菜の和え物、大根がたっぷりと入ったスープ、濃く淹れた緑茶などを披露した。喉の調子を整えるために工夫を凝らしたメニューに「ダイエット中の方にもお勧めです」と記している。
ここの投稿には「喉を大切にされていて流石です」「きのこ包んでるの初めて見た」「ヘルシーで真似したい」「彩りも綺麗で美味しそう」「体型維持の秘訣はこういう努力にあるんですね」「身体が温まりそう」「レシピ知りたい」といった声が寄せられている。
アグネスは、1985年に元マネージャーと結婚。1986年に長男、1989年に次男、1996年に三男を出産している。（modelpress編集部）
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◆アグネス・チャン「ダイエット中の方にもお勧め」な食事披露
アグネスは「喉を慰る食事を実行しています」と報告し、こだわりの食事を公開。「大根のスープや、野菜中心の献立 緑茶など…」と紹介し、葉物野菜できのこを包んだ料理や、目玉焼きを乗せた野菜の和え物、大根がたっぷりと入ったスープ、濃く淹れた緑茶などを披露した。喉の調子を整えるために工夫を凝らしたメニューに「ダイエット中の方にもお勧めです」と記している。
◆アグネス・チャンの投稿に反響
ここの投稿には「喉を大切にされていて流石です」「きのこ包んでるの初めて見た」「ヘルシーで真似したい」「彩りも綺麗で美味しそう」「体型維持の秘訣はこういう努力にあるんですね」「身体が温まりそう」「レシピ知りたい」といった声が寄せられている。
アグネスは、1985年に元マネージャーと結婚。1986年に長男、1989年に次男、1996年に三男を出産している。（modelpress編集部）
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