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中東危機で株価大暴落？「パニック売り」をして後悔しないために知っておきたい市場の裏側

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YOU投資チャンネルが、「【緊急】アメリカ・イラン交渉決裂！ホルムズ海峡封鎖で株価はどうなる？長期投資家が『ニュースの裏側』で見るべき5つのデータ」と題した動画を公開した。動画では、中東危機による市場のパニックに触れつつ、長期投資家が直面するニュースの裏側と正しい向き合い方について解説している。



週末にパキスタンのイスラマバードで行われたアメリカとイランの和平交渉が決裂し、トランプ大統領がホルムズ海峡の封鎖を宣言。これを受け、株価の下落や原油価格の急騰など市場には緊張が走った。しかしYOU氏は、ヘッドラインだけを見て「パニック売り」をしてはいけないと警告する。



YOU氏は市場が冷静さを保つ理由として、サウジアラビアのパイプラインによる迂回ルートの確保や、原油在庫が毎週増え続けている「供給過多」の現状を客観的なデータとともに提示した。さらに、株式市場の裏側にはシステム投資家（CTA）による巨大な買い圧力が控えており、証券ディーラーによる「ディーラー・ガンマ」が下落を防ぐ安全網として機能すると分析している。



「イランに関するニュースは『すべて』無視しろ」という海外ベテラン投資家の言葉を引用し、地政学リスクが高まっても企業は利益を追求し続けるとYOU氏は語る。インフレ時代を乗り切るためには、目先のニュースに惑わされて感情的に動くのではなく、ニュースアプリを閉じて「淡々と積み立てを継続する」ことが唯一の正解だと締めくくった。