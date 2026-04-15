本拠地メッツ戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は14日（日本時間15日）、本拠地メッツ戦に先発。今季最多の104球を投げ、7回2/3、4安打7三振1失点の快投を披露した。チームも2-1で勝利。勝ち負けはつかなかったが、見事な投球を敵将も称えた。

山本は初回、いきなり1番・リンドーアに先頭打者弾を浴びるまさかの立ち上がり。しかし、そこから20者連続でアウトを奪う安定感抜群の投球を披露した。7回2死からビシェットに久々の安打となる二塁打を許し、次打者にも四球を与えたが、続くベイティをスプリットで空振り三振に仕留めた。

8回もマウンドに上がり、順調に2人を抑えたが、セミエン、ベンジに連打を浴びたところで降板。2番手トライネンが2死二、三塁のピンチを見逃し三振で切り抜けた。9回はベシアが3者連続三振で締め、接戦を制した。

メッツもノーラン・マクリーンが7回2安打8三振で1失点と山本に負けないピッチングを見せたが、届かなかった。メッツの地元局「スポーツネット・ニューヨーク」は試合後番組の中でカルロス・メンドーサ監督のインタビュー映像を公開。「2人とも素晴らしかったね。ヤマモトは最高だったし、ノーランも最高だった。まさに互角の戦いだった」と2人を称えた。

続けて「打者にとっては本当に大変だっただろうね。あのような投球だっただけに、負けるのは悔しいよ。でも、今日は2人とも最高の投球だった」と話した。山本のスプリットについては「ストレートも相まって、とにかくキレが凄いんだ。本当に手強い球種だよ。手から離れた瞬間はストレートのように見えるが、その後急激に落ちていく。それが彼の持ち味であることは明らかだ。今日はほぼ全てが上手くいっていたね」とお手上げだった。



（THE ANSWER編集部）