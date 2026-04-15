日本テレビ系列で現在放送中の波瑠・麻生久美子W主演の『月夜行路 ―答えは名作の中に―』（毎週水曜よる10時〜）。第2話「殺人事件と、消えた凶器と、佐藤さん、全ては繋がる。」が4月15日に放送予定です。

【写真】涼子の学生時代の恋人・カズト（作間龍斗さん）はどこに…

仕事漬けの夫と反抗期の子どもにないがしろにされる主婦・沢辻涼子。45歳の誕生日…彼女が偶然出会ったのは、文学オタクの銀座のバーのママ・野宮ルナ。

ルナは鋭い洞察力で、涼子とのわずかな会話と、服装や持ち物から家族構成や夫の職業、20年前の《ある後悔》まで見抜いてみせる。

そして、なかば強引に大阪へ連れ出すが…そこで待ち受けていたのは――まさかの殺人事件！

夏目漱石、太宰治、江戸川乱歩、谷崎潤一郎…ルナは、文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマを紐解いていく――。

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謎解きを楽しみながら教科書でおなじみの名作文学から生きるヒントを学ぶ。人生を振り返って、今よりちょっとだけ自分を愛せるようになる、笑って泣ける【痛快文学ロードミステリー】だ。

文学を愛するバーのママ・野宮ルナ役を波瑠、家庭に居場所がない主婦・沢辻涼子役を麻生久美子が演じる。

原作は、数々のヒット作を生み出す今話題の人気ミステリー作家・秋吉理香子の同名小説『月夜行路』（講談社）。多くのミステリーファンから支持されている人気作品の待望のドラマ化となる。

主題歌は本作のために書き下ろされた緑黄色社会の『章』（読み：しるし）。



水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』

＜前回のあらすじ＞

45歳の誕生日、沢辻涼子（麻生久美子さん）は夜の銀座で、不倫を疑う夫・菊雄（田中直樹さん）を尾行していた。

そこで出会ったのが、バーのママ・野宮ルナ（波瑠さん）。

重度の文学オタクであるルナは、鋭い観察眼で涼子の素性を次々と読み解き、心の奥に封じ込めていた学生時代の恋人・カズト（作間龍斗さん）への未練までも見抜いてしまう。

そのままルナの強引な誘いに流され、二人はカズトを捜すため大阪へと向かうことに。

だが、旅の始まりに待ち受けていたのは、近松門左衛門『曽根崎心中』の舞台・露天神社で発見された寄り添う男女の遺体だった。

現場で夫の裏切りと最期を嘆く妻・愛子（佐々木希さん）の姿を目の当たりにしたルナは、文学的知識をフル回転させ、刑事の田村（柳俊太郎さん）や小湊（渋川清彦さん）を相手に独自の推理を展開。

現代に蘇った「心中事件」の裏側に隠された、残酷な真実を暴いていく――。



水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』

＜第2話のあらすじ＞

ついに、涼子の人生を取り戻す鍵を握る、学生時代の恋人・カズト（作間龍斗さん）探しが動き出す。

しかし、手掛かりは「大阪在住」「親の事業を継承」「名字は佐藤」というわずかな情報のみ。人口800万人の大都市からどうやって彼を見つけ出すのか。

途方に暮れる涼子に対し、ルナはカズト探しの《切り札》が図書館にあると断言する。果たして、その意外な切り札とは何なのか？

導き出された手掛かりを頼りに二人が辿り着いたのは、谷崎潤一郎の名作『春琴抄』の舞台としても知られる道修町（どしょうまち）。

そこに佇む一軒の呉服店「佐藤商会」を訪ねるが、白杖を手にした店主・頼子（久本雅美さん）から「一見さんはお断り」と冷たく追い返されてしまう。

さらに、近隣では田村（胗俊太郎さん）と小湊（渋川清彦さん）が強盗殺人事件を捜査中であることを知る。

不穏な空気が漂う中、ルナは頼子の放った「一見さんはお断り」という言葉に秘められた、ある真意に気づく。

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第1話が、早くもTVer再生数150万回を突破※。お気に入り登録者数は43.2万人となり、4月期新ドラマの第1位を記録（4月13日15時時点）したという本作。

涼子とルナがどんな事件に巻き込まれていくのか。今後の展開も楽しみだ。

※163.6万回／計測期間：４月8日〜4月12日／TVerにおけるVODのみの番組動画再生数（TVerDATAMARKETING調べ)