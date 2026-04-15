【「あつまれ どうぶつの森」更新データ:Ver. 3.0.2】 4月14日 配信

任天堂は、Nintendo Switch/Nintendo Switch 2用シミュレーションゲーム「あつまれ どうぶつの森」の更新データを4月14日に配信した。

本更新データではいくつかの調整や不具合の修正を実施。ホテルの客室内で、家具の配置やお客さんの行動によって客室から出られなくなる現象が起こりにくくなるように修正、6種類の材料を使用するDIYレシピでアイテムを一度にまとめて作るときに、材料が足りなくてもDIYができてしまうことがある不具合を修正などが行なわれた。

その他、雪玉に発生するフンコロガシが、雪玉が消えた状態で画面に残り続けることがある不具合の修正などを実施。

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